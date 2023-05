Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Dallas Stars feiern den ersten Sieg im Conference-Finale gegen die Vegas Golden Knights, verkürzen damit die Serie auf 1:3 und wenden vorerst das Ausscheiden aus den Playoffs ab.

Mit seinem neunten Treffer der laufenden Playoffs bescherte Joe Pavelski den Dallas Stars einen 3:2-Overtime-Sieg im Conference-Finale gegen die Vegas Golden Knights. Damit verkürzten die Texaner die Best-of-seven-Serie auf 1:3 und wendeten vorerst das Playoff-Aus ab.

Vegas erwischte den besseren Start und ging durch das Tor von William Karlsson (5.) bereits früh in Führung. Jason Robertson gelang noch im ersten Abschnitt in Überzahl der Ausgleich für Dallas, bevor Jonathan Marchessault zur Spielmitte die Golden Knights erneut in Front brachte. Jason Robertson war es dann, der erneut die Hoffnungen der heimischen Fans auf den ersten Sieg mit seinem zweiten Treffer des Abends zum 2:2 am Leben hielt.

Da sowohl Stars-Goalie Jake Oettinger (37 Paraden) und Vegas-Schlussmann Adin Hill (39) keinen weiteren Treffer im Schlussabschnitt zuliesen, musste die Overtime die Entscheidung bringen. Im Gegensatz zu Spiel 1 und 2, die Vegas jeweils in der Verlängerung gewann, sollte diesmal Dallas das bessere Ende für sich haben. Knights-Verteidiger Brayden McNabb wanderte wegen Hohen Stocks auf die Strafbank und die Stars nutzen die Überzahl eiskalt aus. Miro Heiskanen legte von der blauen Linie klasse auf Joe Pavelksi an den linken Bullykreis ab, von wo aus der 38-Jährige per Direktabnahme unhaltbar zum vielumjubelten 3:2-Sieg einnetzte.

Spiel 5 findet am Samstag Abend (Ortszeit) in Las Vegas statt, wo die Golden Knights damit den nächsten Matchball im heimischen T-Mobile Arena zum Einzug in das Stanley Cup-Finale haben. Die Florida Panthers stehen nach ihrem 4:0-Sweep gegen die Carolina Hurricanes bereits als erster Finalist fest.