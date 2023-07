Lesedauer: ca. 1 Minute

Entsprechende Gerüchte gab es schon länger, nun ist es amtlich: Patrice Bergeron hängt nach einer außergewöhnlichen Karriere seine Schlittschuhe an den Nagel.

Patrice Bergeron wurde 2004 Eishockey-Weltmeister, gewann 2010 und 2014 olympisches Gold mit Team Kanada und stemmte 2011 gemeinsam mit Dennis Seidenberg den Stanley Cup. Mit dem NHL-Triumph zog er in den exklusiven Triple Gold Club ein, dem nur Spieler - und Trainer Mike Babcock - angehören, die diese drei Trophäen mindestens je einmal gewonnen haben. Im Jahr 2016 gewann er zudem den World Cup of Hockey und wurde in seiner Karriere sechs Mal mit der Selke Trophy für den Stürmer mit dem besten Defensivverhalten ausgezeichnet.

Seit seinem Liga-Debüt in der Saison 2003/04 spielte er ausschließlich für die Boston Bruins und wurde einer echten Club-Legende - wegen seiner Leistungen für die Braunbären, aber auch wegen seiner Persönlichkeit: Führungsspieler, Identifikationsfigur und ein herausragender Repräsentant der Original Six-Franchise.

In 1.294 Hauptrundenpartien erzielte er 1040 Punkte, zudem 128 Zähler in 170 Play Off-Spielen. In dieser und in vielen anderen Kategorien gehört er zu den Top 10 der Liga-Historie.

Seit dem Ende der letzten Spielzeit wurde immer wieder spekuliert, ob der Franko-Kanadier seine Laufbahn fortsetzt. Vor einigen Wochen tauchte ein Foto auf, das Brad Marchand beim Eistraining zeigte mit einem versteckten Hinweis, dass auf seinem Trikot das "A" für den Assistenzkapitän fehlte. Ein Fingerzeig dafür, dass er dieses Amt von Patrice Bergeron, der seinerseits Zdeno Chara nach dessen Wechsel zu den New York Islanders vor drei Jahren ablöste, künftig selbst ausüben soll? Das bleibt abzuwarten.

Fest steht aber, dass der sympathische Kanadier eine Lücke im nordamerikanischen Eishockey hinterlässt: "Es war ein Vergnügen, gegen dich anzutreten, und eine besondere Ehre, über die Jahre hinweg dein Teamkollege zu sein. Deine Leistungen sprechen für sich, aber der Mensch, der du bist, sticht am meisten hervor. Für jeden, der mit Dir oder gegen Dich gespielt hat, gibt es kein besseres Beispiel, dem man folgen könnte. Herzlichen Glückwunsch zu einer bemerkenswerten Karriere und viel Spaß im nächsten Kapitel, mon ami!", sagte Penguins-Kapitän und Weggefährte Sidney Crosby in einem via Social Media verbreiteten Statement.

Dem ist nichts hinzuzufügen.