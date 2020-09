Lesedauer: ca. 2 Minuten

Die Dallas Stars gehen nach einem knappen 3:2-Erfolg nach Verlängerung wieder im Conference Finale in Führung. Die überlegenen Vegas Golden Knights verzweifeln an ihrer Chancenverwertung und Dallas-Goalie Anton Khudobin.

Dallas Stars - Vegas Golden Knights 3:2 n.V.



Play-off-Stand: 2:1

Die Dallas Stars konnte sich mal wieder auf die Künste ihres russischen Goalgetters Alexander Radulov verlassen. In Spiel 3 des Conference Finales dauerte es nur 31 Sekunden, bis dem 34-jährigen das 3:2-Siegtor in der Overtime gegen die Vegas Golden Knights gelang. Es war bereits das zweite Overtime-Tor und der vierte Game-Winner von Radulov der diesjährigen Playoffs. Bei ihrem Torhüter Anton Khudobin mussten sich die Texaner bedanken, dass sie es überhaupt in die Verlängerung schafften. Mit 38 teilweise spektakulären Paraden, davon 16 im Schlussabschnitt, hielt der Kazache sein Team im Spiel. Anerkennend sagte Stars-Trainer Rick Bowness: „Ohne Khudobin hätten wir es nicht in die Verlängerung geschafft. In diesem dritten Abschnitt haben wir uns selbst in den Fuß geschossen (4:18 Torschüsse). Khudobin war heute Abend fantastisch. Er hat einige große Paraden gemacht, besonders bei diesem Unterzahlspiel, nachdem wir den Videobeweis gefordert haben. Er hat einen großen Anteil an dem heutigen Sieg." Nach einem torlosen Eröffnungsdrittel, eröffnete Jamie Oleksiak kurz vor Ende des zweiten Drittels den Torreigen mit dem 1:0 für Dallas. Shea Theodore egalisierte in einem Überzahlspiel kurz nach Wiederbeginn des dritten Drittels, bevor der überragende Jamie Benn (1 Tor, 1 Assist) die erneute Führung per Tunnel durch die Beine von Vegas-Keeper Robin Lehner (20 Paraden) herstellte. Der erneute Ausgleich von Knights-Stürmer Mark Stone wurde von Dallas-Coach Rick Bowness angezweifelt und per Videobeweis untersucht. Mark Stone berührte beim Schuss seines Teamkollegen Alex Tuch Torhüter Anton Khudobin, was von den Unparteiischen jedoch nach der Videostudie als regelkonform bewertet wurde. Die daraus folgende Unterzahl überstand Dallas nur mit viel Glück und einigen Glanztaten ihres Goalies. Trotz einer Überlegenheit von 40:23-Torschüssen (18:4 im letzten Drittel), schaffte es Vegas nicht die Entscheidung herbeizuführen - stattdessen hatten die Stars in der Schlusssekunde bei einer drei-gegen-eins-Situation den Sieg auf dem Schläger. Natürlich ist es frustrierend, aber wir werden keine Mitleidsparty schmeißen ", sagte Golden Knights-Angreifer Alex Tuch. „Wir werden niemandem die Schuld geben. Es sind alle 20 Leute in unserer Umkleidekabine, die heute Abend gespielt haben und egal wie sehr wir das Gefühl hatten, dieses Spiel zu gewinnen, wir haben es nicht getan. Und jetzt müssen wir mit Spiel 4 fortfahren.“

Die Entscheidung dann in der Verlängerung, als Jamie Benn aus der eigenen Zone auf Joe Pavelski passte, der wiederum auf Alexander Radulov weiterleitete und dieser mit einem satten Handgelenkschuss (achter Treffer der diesjährigen Postseason) in den linken Winkel zum vielumjubelten Sieg vollendete. Dallas führt somit in der Best-of-seven-Serie mit 2:1.

Tore:

1:0 Jamie Oleksiak (Heiskanen / Comeau) 39:43

1:1 Shea Theodore (Stone / Marchessault) 43:49 (PPG)

2:1 Jamie Benn (Seguin / Hanley) 47:35

2:2 Mark Stone (Tuch / Karlsson) 52:46

3:2 Alexander Radulov (Pavelski / Benn) 60:31 (OT)