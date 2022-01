Lesedauer: ca. 3 Minuten

Moritz Seider verliert mit Detroit, Philipp Grubauer sieht nächste Niederlage von Seattle von der Bank aus und Pastrnak gelingt Hattrick bei Saisondebüt von Tuukka Rask.

Der 19-jährige Nationalspieler Lukas Reichel feierte in der vergangenen Nacht ein erfolgreiches NHL-Debüt für die Chicago Blackhawks, dass er mit 3:2 nach Verlängerung gegen die Montreal Canadiens gewann. Der gebürtige Nürnberger stand knapp 16 Minuten in einer Sturmreihe mit Superstar Patrick Kane auf dem Eis, verzeichnete drei Torschüsse, einen Block und durfte auch 1:16 Minute in Überzahl ran. „Ja, es hat so viel Spaß gemacht da draußen und ich denke, erstes Spiel, erster Sieg, das klingt ziemlich gut“, sagte Reichel nach der Partie. „Das erste Drittel war ziemlich gut, und im zweiten hatten wir ein paar Puckverluste, die Montreal wieder ins Spiel brachte. Im dritten Abschnitt haben wir defensiv ziemlich gut gespielt. Es waren nicht viele Chancen, aber das Powerplay war gut. Insgesamt war es ein solides Spiel und insgesamt auch für mich ein solides Spiel, würde ich sagen." Das entscheidende Tor in der Overtime gelang dem Schweizer Philipp Kurashev.

Eine Niederlage kassierte hingegen Moritz Seider mit den Detroit Red Wings. Gegen die Winnipeg Jets setzte es eine 0:3-Niederlage vor eigener Kulisse. Seider stand mit 23:29 Minuten über zwei Minuten mehr als jeder andere Spieler Detroits auf dem Eis und verbuchte jeweils vier Torschüsse und vier Blocks. Torhüter Thomas Greiss durfte erneut nur auf der Ersatzbank Platz nehmen.

Goalie Tuukka Rask feierte mit 25 Paraden ein erfolgreiches Comeback beim 3:2 der Boston Bruins gegen die Philadelphia Flyers. Der 34-jährige Finne unterschrieb erst in dieser Woche einen Einjahresvertrag in Boston und geht somit in seine 15. Spielzeit mit den Bruins, nachdem er zuletzt am 6. Juni 2021 beim Playoff-Aus ein Spiel bestritt und sich anschließend einer Hüft-Operation unterzog. „Es war emotional“, sagte Rask. „Es war sehr ungewöhnlich, wie ich mich vor dem Spiel gefühlt habe. Seit meinem letzten Spiel sind viele Monate vergangen. Die Unterstützung der Fans war großartig. Die besten Fans. Es fühlte sich an, als wäre ich wieder zu Hause." Mann des Spiels war aber der Tscheche David Pastrnak, der mit seinem elften Karriere-Hattrick den Erfolg für Boston sicherstellte.

Ohne den deutschen Stürmer Tim Stützle, der auf dem Corona-Protokoll steht, aber dafür mit dem zweifachen Stanley Cup-Sieger Matt Murray zwischen den Pfosten feierten die Ottawa Senators einen 4:1-Erfolg im kanadischen Duell gegen die Calgary Flames. Murray war kurzzeitig in dieser Saison aufgrund von Formschwankungen zu Farmteam Belleville Senators abgeschoben worden und feierte nun seinen ersten Sieg seit dem 22. April 2021. Trotz des Erfolgs liegt Ottawa nach dem erst zehnten Sieg aus 30 Spielen im Tabellenkeller der Atlantic Division.



Beim knappen 1:2 der Seattle Kraken bei den St. Louis Blues musste Nationaltorhüter Philipp Grubauer seinem Kollegen Chris Driedger den Vorzug lassen. Bis in das Schlussdrittel führte Seattle lange durch den Treffer von Alex Wennberg aus der 15. Spielminute. Doch St. Louis drehte mit zwei Toren von Robert Thomas und Pavel Buchnevich zu Beginn des Schlussdrittels die Partie zum 2:1.

Die New York Rangers feierten einen 3:0-Auswärtssieg bei den San Jose Sharks und durften dich dabei vor allem auf Torhüter Igor Shesterkin bedanken, der mit 37 Paraden überragte. Es war der dritte Shutout der Saison für den 26-jährigen Russen. Rangers-Angreifer Chris Kreider traf doppelt und liegt mit 23 Toren auf dem vierten Platz der Torjäger. Der 20-jährige Rookie Braden Schneider erzielte direkt bei seinem NHL-Debüt sein erstes Tor zum zwischenzeitlichen 2:0.

Ebenfalls einen Shutout durfte Elvis Merzlikins beim 6:0-Achtungserfolg der Columbus Blue Jackets gegen die Carolina Hurricanes bejubeln. Der Lette musste für seinen zweiten Shutout der Saison 31 Schüsse abwehren. Entscheidend für den Erfolg waren vier Tore im Schlussabschnitt.

Die Ergebnisse von Donnerstag, 13.01.2022 in der Übersicht:

Boston Bruins - Philadelphia Flyers 3:2

Tampa Bay Lightning - Vancouver Canucks 4:2

Carolina Hurricanes - Columbus Blue Jackets 0:6

Detroit Red Wings - Winnipeg Jets 0:3

New York Islanders - New Jersey Devils 3:2

St. Louis Blues - Seattle Kraken 2:1

Nashville Predators - Buffalo Sabres 1:4

Chicago Blackhawks - Montreal Canadiens 3:2 n.V.

Calgary Flames - Ottawa Senators 1:4

Los Angeles Kings - Pittsburgh Penguins 6:2

San Jose Sharks - New York Rangers 0:3