Die Detroit Red Wings beweisen viel Moral, holen einen Rückstand auf und gewinnen gegen Washington in der Overtime. Leon Draisaitls 12. Scorerpunkt kann die erste Niederlage der Saison für Edmonton nicht verhindern und die Florida Panthers sind auch nach dem siebten Spiel weiter ungeschlagen.

Washington Capitals - Detroit Red Wings 2:3 n.V.

Die Detroit Red Wings gewannen ihre Auswärtspartie bei den Washington Capitals mit 3:2 nach Verlängerung und holten dabei einen zwei-Tore-Rückstand auf. Die beiden Rookies Lucas Raymond und Moritz Seider erhielten das Vertrauen von Trainer Jeff Blashill zusammen in der Overtime auf das Eis zu dürfen und belohnten dieses, in dem sie Sieg-Torschütze Dylan Larkin stark in Szene setzten und dieser die Entscheidung herbeiführen konnte. Nationalspieler Seider erhielt wieder einmal mit 21:41 Minuten viel Eiszeit und verbuchte bereits seine sechste Vorlage im siebten Saisonspiel. Der zweite Deutsche im Trikot der Red Wings Thomas Greiss stand zwischen den Pfosten und machte mit 26 gehaltenen Schüssen und einer Fangquote von 92,9 Prozent eine starke Partie. Für die Capitals, die bereits mit 2:0 in Front lagen, erzielte Superstar Alex Ovechkin bereits sein achtes Saisontor und ist damit aktuell Torjäger der Liga. Zudem liegt er mit nun 738 Karrieretoren nur noch drei Tore hinter dem auf Rang vier liegenden Brett Hull in der ewigen Bestenliste.

Edmonton Oilers - Philadelphia Flyers 3:5

Die Philadelphia Flyers hatte keine Geschenke zu Leon Draisaitls 26. Geburtstag übrig. Mit 5:3 gewannen die Flyers bei den Edmonton Oilers und bescherten den Kanadiern die erste Saisonniederlage. Draisaitl steuerte eine Vorlage bei und erhielt mit 26:57 Minuten die mit Abstand meiste Eiszeit seines Teams. Bis zum Schlussabschnitt stand es 3:3, bevor Matchwinner Cam Atkinson (2 Tore) auf 4:3 stellte und Sean Couturier per Empty-Netter die Partie entschied.

Florida Panthers - Boston Bruins 4:1

Die Florida Panthers sind nach dem beeindruckenden 4:1-Erfolg gegen die Boston Bruins weiterhin ungeschlagen und feierten damit bereits den siebten Sieg hintereinander. Sieggaranten waren Panthers-Keeper Sergei Bobrovsky mit 30 Paraden und Verteidiger Gustav Forsling dem drei Torvorlagen gelangen. Charlie Coyle brachte zwar die Gäste aus Boston in Front, doch danach traf nur noch Florida in Person von Mason Marchment, Eetu Luostarinen, Anthony Duclair und Owen Tippett.

Die weiteren Ergebnisse von Mittwoch, 27.10.2021 in der Übersicht:

Chicago Blackhawks - Toronto Maple Leafs 2:3 n.V.

Dallas Stars - Vegas Golden Knights 2:3 n.V.