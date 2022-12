Lesedauer: ca. 2 Minuten

Alex Ovechkin schreibt NHL-Geschichte und erreicht erst als Dritter den Meilenstein von 800 Toren. Nico Sturm gelingt das Siegtor für San Jose, JJ Peterka trifft beim 6:0-Sieg der Buffalo Sabres und Leon Draisaitl übertrifft nach einer Gala-Vorstellung als zweiter Spieler in dieser Saison die Marke von 50 Scorerpunkten.

Beim 7:3-Sieg der Washington Capitals im United Center der Chicago Blackhawks schrieb Alex Ovechkin Geschichte. Dank seines Hattricks durchbrach der 37-jährige Russe als dritter Spieler die Schallmauer von 800 Karrieretoren. Er ist damit nur noch einen Treffer von Gordie Howe (801), der 2016 im Alter von 86 Jahren verstarb, entfernt. Einzig Wayne Gretzky liegt dann noch mit 894 Toren in der ewigen Torjägerliste vor ihm. Gerade einmal 24 Sekunden waren in der Partie gespielt, als Ovechkin Treffer Nummer 798 erzielte, bevor er den 799. Treffer zum 2:0 in Überzahl (9.) nur kurze Zeit später folgen ließ. Der große Moment zum 800. Tor der Laufbahn folgte dann im dritten Abschnitt zum Zwischenstand von 5:2, als der Außenstürmer goldrichtig im Slot stand und in Torjägermanier, nebenbei zum 20. Saisontor abstaubte.

Nachdem Leon Draisaitl am Vortag beim 1:2 gegen Minnesota ohne Torbeteiligung blieb, überragte er beim 6:3 der Edmonton Oilers bei den Nashville Predators mit fünf Scorerpunkten (zwei Toren und drei Vorlagen). Daneben gehörten aber auch Connor McDavid mit jeweils vier Punkten (ein Tor, drei Vorlagen) und Hattrick-Schütze Zach Hyman zu den Matchwinnern. Mit nun 51 Zählern (21 Tore, 30 Vorlagen) ist Draisaitl nach Teamkollege McDavid (59) der zweite Spieler der laufenden Saison, der die 50-Punktemarke durchbrach.

Nico Sturm gelang beim 3:2 der San Jose Sharks gegen die Arizona Coyotes der Siegtreffer zum zwischenzeitlichen 3:1. Es war bereits das achte Saisontor für den 27-jährigen Augsburger, der damit nur noch drei Tore von seinem persönlichen Bestwert (11) aus der Spielzeit 2020-21, damals noch im Dienste der Minnesota Wild, entfernt ist.

Auch JJ Peterka war zielsicher beim 6:0-Erfolg der Buffalo Sabres gegen die Los Angeles Kings. Dabei gelang den Sabres das Kunststück alle sechs Tore im Schlussabschnitt zu erzielen. Peterka markierte das 3:0 nach toller Kombination mit Jack Quinn und Dylan Cozens und durfte sich bereits über seinen siebten Torerfolg der Spielzeit freuen.

Für Moritz Seider setzte es eine knappe 0:1-Niederlage mit den Detroit Red Wings gegen die Carolina Hurricanes. Für Torhüter Philipp Grubauer gab es eine 2:6-Niederlage mit den Seattle Kraken gegen die Tampa Bay Lightning. Der 31-Jahre alte Füssener parierte 16 der 20 Schüsse und musste beim Stande von 1:4 seinen Kasten für Backup Martin Jones räumen.

Mitchell Marner baute beim ungefährdeten 7:0-Sieg der Toronto Maple Leafs gegen Ligaschlusslicht Anaheim Ducks seine Punkteserie mit zwei Vorlagen auf 23 Spiele aus. In der längsten Punkteserie der Franchise-Geschichte sammelte der 25-jährige Kanadier bislang 32 Punkte (11 Tore, 21 Vorlagen). Toronto holte in der 15. Partie in Folge mindestens einen Punkt (12-0-3) und ist mit 44 Zählern hinter Boston (44) und New Jersey (44) aktuell das drittbeste Team der Liga.

Die weiteren Ergebnisse von Dienstag, 13.12.22 in der Übersicht:

Florida Panthers - Columbus Blue Jackets 4:0

New Jersey Devils - Dallas Stars 1:4

Boston Bruins - New York Islanders 4:3 n.P.

Colorado Avalanche - Philadelphia Flyers 3:2

Winnipeg Jets - Vegas Golden Knights 5:6