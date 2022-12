Lesedauer: ca. 2 Minuten

Alex Ovechkin hat einen ganz großen Meilenstein und ist nun Zweiter in der ewigen Torjägerwertung und peilt nun den Rekord als bester Torjäger von Wayne Gretzky an.

Beim 4:1 der Washington Capitals gegen die Winnipeg Jets erzielte Alex Ovechkin mit einem Doppelpack die Treffer Nummer 801 und 802 und löste damit die im Jahre 2016 verstorbene Legende Gordie Howe (801) als Zweitplatzierten in der ewigen Bestenliste der Torjäger ab. Standing Ovations der 18.573 Zuschauer in der Capital One Arena, eine Jubeltraube des eigenen Teams und Glückwünsche jedes einzelnen Gegenspielers unterstrichen den besonderen Moment, als Ovechkin per Emptynetter das 4:1 erzielte und damit den 802. Karrieretreffer erzielte. Der 37-jährige Russe nimmt damit „The Great One“ Wayne Gretzky mit 894 Toren ins Visier. Sollte Ovechkin von Verletzungen verschont bleiben, könnte er bis zum Ende seines bis 2026 laufenden Vertrags den Torrekord übertreffen. Ovechkin hat aktuell 22 Saisontreffer auf seinem Konto und verhalf den Capitals zum vierten Sieg in Folge. "Sehr emotional", sagte Ovechkin. „Meine Eltern haben es von zu Hause aus gesehen. Meine Frau, Kinder und Freunde durften es live Ort erleben. Es ist etwas Besonderes, es mit dem heimischen Publikum feiern zu dürfen. Sie geben mir volle Unterstützung und das ist ziemlich groß.

Die Edmonton Oilers verloren ihre Heimpartie gegen die Vancouver Canucks mit 2:5. Dabei erwischten die Gastgeber mit einer 2:0-Führung nach 20 Minuten einen Start nach Maß. Doch J.T. Miller glich zunächst für Vancouver im zweiten Drittel aus, bevor im Schlussabschnitt Bo Horvat mit zwei Toren und Ilya Mikheyev zum 5:2 trafen für die Canucks trafen. Leon Draisaitl konnte eine Vorlage zum zwischenzeitlichen 2:0 durch Connor McDavids 30. Saisontor verbuchen. Mann der Partie war Bo Horvat, der vier Punkte (zwei Tore, zwei Vorlagen) markierte. Edmonton hat weiterhin 38 Punkte und ist nach der Pleite aus den Playoffrängen gerutscht.

Im Spitzenspiel der Eastern Conference behielten die Boston Bruins mit 4:3 die Oberhand gegen die New Jersey Devils. Damit geht Boston (56) als punktbestes Team der Liga in die Weihnachtspause. New Jersey geht mit nur einem Sieg aus den vergangenen acht Partien hingegen etwas die Luft aus, liegt aber weiterhin mit 46 Punkten aussichtsreich im Rennen um die Endrunde. Auch die zweitbeste Mannschaft der NHL die Carolina Hurricanes (50) blieben mit einem 6:5 gegen die Philadelphia Flyers in der Erfolgsspur.

Die weiteren Ergebnisse vom Freitag, 23.12.2022 in der Übersicht:

New York Islanders - Florida Panthers 5:1

Nashville Predators - Colorado Avalanche 2:3 n.V.

Dallas Stars - Montreal Canadiens 4:2

Chicago Blackhawks - Columbus Blue Jackets 5:2

Arizona Coyotes - Los Angeles Kings 2:1 n.P.

Vegas Golden Knights - St. Louis Blues 5:4 n.P.

Anaheim Ducks - Calgary Flames 2:3 n.V.