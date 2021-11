Lesedauer: ca. 1 Minute

Alex Ovechkin hat Tor Nummer 742 seiner Laufbahn erzielt und damit Brett Hull in der ewigen Bestenliste überholt. Leon Draisaitl trifft zum sechsten Mal doppelt in dieser Saison verliert aber knapp mit Edmonton gegen Buffalo.

Der russische Superstar Alex Ovechkin hat beim 4:3-Sieg seiner Washington Capitals gegen Columbus den 742. Treffer seiner Laufbahn erzielt. Mit dem zwölften Saisontor zum zwischenzeitlichen 1:1 überholte er Brett Hull und übernahm den vierten Rang in der ewigen Bestenliste. Somit liegen nur noch Jaromir Jagr (766), Gordie Howe (801) und Wayne Gretzky (894) vor ihm. „Es bedeutet viel", sagte Ovechkin. "Wenn du anfängst, Eishockey zu spielen und in die NHL kommst, hättest du nie gedacht, dass du mit diesen Namen in dieser Position sein würdest." Conor Sheary gelang der Siegtreffer erst 82 Sekunden vor Spielende.

Der sechste Doppelpack von Leon Draisaitl in der laufenden Saison konnte die knappe 2:3-Niederlage der Edmonton Oilers gegen Buffalo nicht verhindern. Nachdem Anders Bjork die Sabres in Führung brachte, drehte Draisaitl mit seinen beiden Toren das Spiel zugunsten der Oilers. Doch der 20 Jahre alte Dylan Cozens hatte die passende Antwort parat und entschied die Partie mit ebenfalls zwei Treffern für Buffalo. Draisaitl führt weiter die Topscorer mit 28 Punkten an und ist auch mit 14 Toren weiter bester Torschütze der Liga.

Beim knappen 2:1 der Chicago Blackhawks gegen Arizona gewannen die Hawks auch ihre dritte Begegnung unter der Regie des neuen Coaches Derek King.

Auston Matthews führte die Toronto Maple Leafs mit seinem Treffer in der Verlängerung zum 2:1 gegen die Calgary Flames. Die Philadelphia Flyers bezwangen die Carolina Hurricanes mit 2:1 dank ihres starken Torhüters Carter Hart, der 39 Schüsse parierte.