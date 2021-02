Lesedauer: ca. 2 Minuten

Der 38-jährige Jason Spezza erzielt seinen ersten Hattrick im Trikot der Maple Leafs. Im Spiel der Florida Panthers und Nashville Predators gelingt mit Jonathan Huberdeau und Filip Forsberg zwei Spielern fünf Scorerpunkte. Beim Sieg der Columbus Blue Jackets erzielt Patrick Laine seinen ersten Treffer für den neuen Arbeitgeber.

New York Rangers - Washington Capitals 4:2

Bei der 2:4-Niederlage der Washington Capitals gegen die New York Rangers erzielte Alex Ovechkin seinen 709. NHL-Treffer. Damit überholte er Mike Gartner in der ewigen Bestenliste und liegt nun auf dem siebten Platz. Zu Phil Esposito, der mit 717 Toren auf dem sechsten Rang liegt, fehlen dem 35-jährigen Russen noch acht Tore. Die überzeugenden Rangers ergatterten aus den letzten vier Spielen sieben Punkte. Bei den Mannen aus Manhattan gehörte Superstar Artemi Panarin (ein Tor, zwei Vorlagen), Ryan Strome (zwei Tore) und Igor Shesterkin (31 Paraden, Fangquote 93,3 Prozent) zu den Matchwinnern. Rangers-Verteidiger Anthony Bitetto, der als Rangers-Fan in Island-Park (30 Meilen vom Madison Square Garden entfernt) aufwuchs, erzielte im zweiten Spiel für New York seinen ersten Treffer. Der letzte Torerfolg datierte vom 18. November 2017, damals noch im Dienste der Nashville Predators.

Toronto Maple Leafs - Vancouver Canucks 7:3

Dem 38-jährigen Jason Spezza gelangen beim 7:3-Erfolg der Toronto Maple Leafs gegen die Vancouver Canucks drei Tore. Es war sein erster Hattrick im Trikot der Ahornblätter, dass er seit fünf Spielzeiten trägt. Der Kanadier erzielte seinen ingesamt achten Hattrick und schaffte dieses Kunststück zuletzt 2016 im Dienste der Dallas Stars. Die beiden Superstars Auston Matthews (zwei Tore) und Mitchell Marner (ein Tor, zwei Vorlagen) gehörten zu den weiteren Sieggaranten der Maple Leafs, die mit 17 Punkten nun Tabellenführer der North Division sind.

Florida Panthers - Nashville Predators 5:6 n.V.

Einen wilden Schlagabtausch gewannen die Nashville Predators mit 6:5 in der Overtime bei den Florida Panthers. Dabei rettete sich Nashville erst mit zwei späten Toren durch Roman Josi (58.) und Matt Duchene (60.) in die Verlängerung. Filip Forsberg entschied nach exakt vier Minuten in der Overtime das spannende Match und war mit zwei Toren und drei Assists der Mann des Spiels. Für die Florida Panthers, die bis kurz vor Schluss mit 5:3 führten, überragte Jonathan Huberdeau mit drei Toren und zwei Vorlagen. Zuletzt gelang im Jahre 2009 (Mark Recchi für Tampa Bay und Jarome Iginla für Calgary) zwei gegnerischen Spielern jeweils fünf Scorerpunkte im gleichen Spiel.

Columbus Blue Jackets - Dallas Stars 4:3

Patrick Laine erzielte seinen ersten Treffer im Trikot der Columbus Blue Jackets zum zwischenzeitlichen 3:1. Am Ende gewann Columbus die Heimpartie mit 4:3 gegen die Dallas Stars. Jack Roslovic, der ebenfalls zusammen mit Laine aus Winnipeg wechselte, wurde nach Oliver Bjorkstrand (1 Tor, 1 Assist) mit einem Tor und einer Vorlage zum zweiten Stars des Abends gewählt.

Die weiteren Ergebnisse vom 04.02.2021 in der Übersicht:

Montreal Canadiens - Ottawa Senators 2:3

Chicago Blackhawks - Carolina Hurricanes 6:4

St. Louis Blues - Arizona Coyotes 3:4

Winnipeg Jets - Calgary Flames 4:1

Die Partien New York Islanders - Buffalo Sabres, Pittsburgh Penguins - New Jersey Devils und Colorado Avalanche - Minnesota Wild wurden als Vorsichtsmaßnahme wegen des COVID-Protokolls verschoben.