Lesedauer: ca. 1 Minute

Alex Ovechkin ist mit dem in der ewigen Bestenliste der Torjäger Viertplazierten Brett Hull gleichgezogen. Die New York Rangers bescheren Florida erste Niederlage in der regulären Spielzeit und Los Angeles gewinnt klar gegen Favorit Toronto.

Washington Capitals - Buffalo Sabres 5:3

Beim 5:3 der Washington Capitals gegen Buffalo erzielte Superstar Alex Ovechkin Treffer Nummer 741 seiner Karriere und zog damit in der ewigen Bestenliste mit dem auf Rang vier liegenden Brett Hull gleich. Damit liegen nur noch Jaromir Jagr (766), Gordie Howe (801) und Wayne Gretzky (894) vor ihm. Mit nun elf Saisontreffern hat sich der 36-jährige Russe wieder auf Platz eins der Torjäger vor Leon Draisaitl (zehn Tore) geschoben. Zum zwischenzeitlichen 5:2 durch John Carlson leistete Ovechkin zudem seine 600. Vorlage seiner Laufbahn. Ebenfalls stark waren die beiden Caps-Stürmer Evgeni Kuznetsov mit drei Vorlagen und Doppeltorschütze Tom Wilson. Während Washington einen Platz in der oberen Tabellenhälfte belegt, war es für die Buffalo Sabres nach einem überraschend guten Saisonstart nun die fünfte Pleite hintereinander.

New York Rangers - Florida Panthers 4:3

Die erste Niederlage in der regulären Spielzeit mussten die Florida Panthers beim 3:4 gegen die New York Rangers hinnehmen. Dabei dürften bei Rangers-Coach Gerard Gallant Erinnerungen an die verspielte 4:1-Führung im vorangangenen Spiel gegen Edmonton wach geworden sein, als man am Ende in der Overtime mit 5:6 unterlag. Diesmal führten die Blueshirts mit 4:0 nach 40 Minuten durch die Tore von Chris Kreider, Adam Fox, K‘Andre Miller und Ryan Strome. Doch Eetu Luostarinen brachte die Gäste aus Florida nach nur 20 Sekunden im Schlussabschnitt erstmals auf die Anzeigetafel und die beiden späten Treffer von Sam Reinhart (59.) und Patric Hornqvist (60.) gaben den Panthers nochmals Auftrieb. Letztlich durften sich die Rangers bei deren überragenden Keeper Igor Shesterkin bedanken, der 42 Schüsse entschärfte. Daneben gehörten Artemi Panarin (zwei Vorlagen), Chris Kreider (ein Tor, eine Vorlage) und Mika Zibanejad (zwei Vorlagen) zu den Matchwinnern der Rangers, die den siebten Erfolg im 13. Saisonspiel feierten.

Toronto Maple Leafs - Los Angeles Kings 1:5

Ein beeindruckender 5:1-Auswärtssieg gelang den Los Angeles Kings um Co-Trainer Marco Sturm gegen die Toronto Maple Leafs. Die Sieggaranten der Kalifornier waren Stürmer Phillip Danault, der an drei Treffern (zwei Tore, eine Vorlage) beteiligt war und Torhüter Jonathan Quick mit 33 Paraden. Während für Toronto eine Siegesserie von fünf Spielen endete, war es für Los Angeles der fünfte Erfolg hintereinander, nachdem zuvor nur ein Sieg aus den ersten sieben Partien gelang.