Die Boston Bruins gewinnen am Lake Tahoe das Freiluftspiel gegen die Philadelphia Flyers mit 7:3. Tim Stützle feiert Achtungserfolgt mit den Ottawa Senators gegen die Montreal Canadiens.

Boston Bruins – Philadelphia Flyers 7:3



Bei diesmal besten Bedingungen konnte das zweite Outdoor-Game am Lake Tahoe zwischen den Boston Bruins und Philadelphia Flyers durchgeführt werden. Am Samstag musste die Partie zwischen den Colorado Avalanche und Vegas Golden nach dem ersten Drittel wegen hoher Temperaturen und starker Sonneneinstrahlung für knappe acht Stunden unterbrochen werden. Allerdings gönnten sich die Philadelphia Flyers nach einem ausgeglichenen 2:2 im ersten Durchgang eine längere Pause, verschliefen mit 0:4 den zweiten Abschnitt völlig und gerieten bereits vorentscheidend mit 2:6 ins Hintertreffen. Bruins-Stürmer David Pastrnak drückte der Partie mit drei Treffern seinen Stempel auf. Dabei schoss er seinen ersten Treffer im Sonnenlicht und das dritte Tor zum Hattrick bei Dunkelheit, was so nur bei einem Outdoor-Event möglich ist. „Es war wunderschön“, sagte Pastrnak über die Chance, im Edgewood Tahoe Resort zu spielen. „Persönlich, dass wir unter beiden Bedingungen mit der Sonne und der Dunkelheit gespielt haben, finde ich das wirklich großartig. Die Dunkelheit ist auch schön. Man kann draußen spielen. Insgesamt war es eine unglaubliche Erfahrung.“ Für den 24-jährigen Tschechen war es der zehnte Hattrick seiner NHL-Laufbahn und der zweite der aktuellen Spielzeit, wovon ihm der Erste auch schon gegen Philadelphia am 3. Februar gelang. Ein besonderes Erlebnis hatte auch Teamkollege Trent Frederic, der mit seinem ersten NHL-Tor zum zwischenzeitlichen 5:2 erst der dritte Spieler ist, dem der erste Treffer bei einem NHL-Freiluftspiel gelang. Auf Seiten der Flyers musste Torhüter Carter Hart im zweiten Drittel nach dem sechsten Gegentor den Kasten für Backup Brian Elliott räumen. Bester Akteur für Philadelphia war Jameas van Riemsdyk, dem ein Treffer und zwei Vorlagen gelangen.







Ottawa Senators – Montreal Canadiens 3:2 n.V.

Einen 3:2-Achtungserfolg nach Overtime erkämpften sich die Ottawa Senators gegen die Montreal Canadiens. Der deutsche Top-Rookie Tim Stützle erhielt dabei knappe 18 Minuten Spielzeit, feuerte vier Schüsse auf den gegnerischen Kasten und hatte einen positiven Plus-Minus-Wert von +1. Star des Spiels war Teamkollege Brady Tkachuk, dem der Siegtreffer nach 3:30 Minuten in der Verlängerung gelang und zusätzlich eine Torvorlage beisteuerte. Auch Senators-Keeper Matt Murray hatte mit 30 Paraden erheblichen Anteil am Erfolg der kanadischen Hauptstadt-Franchise. Ottawa bleibt trotz des fünften Saisonsieges mit elf Punkten aus 20 Partien Tabellenletzter der kanadischen North Division.

Die weiteren Ergebnisse vom Sonntag, 21.02.2021 in der Übersicht:

Washington Capitals – New Jersey Devils 4:3

Vancouver Canucks – Winnipeg Jets 3:4 n.V.