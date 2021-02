Crosby punktet in seinem 1000. NHL-Spiel doppelt, Edmonton mit Kantersieg gegen Calgary

Lesedauer: ca. 1 Minute

Leon Draisaitl und Dominik Kahun steuern Vorlagen bei 7:1-Sieg der Oilers bei, während Connor McDavid mit Hattrick und fünf Punkten überragt. Nico Sturm und Tobias Rieder feiern mit ihren Teams Erfolge und Co-Trainer Marco Sturm siegt mit den Los Angeles Kings zum vierten Mal in Folge.

Colorado Avalanche - Vegas Golden Knights 3:2

Das Outdoor-Game vor traumhafter Kulisse am Lake Tahoe musste aufgrund von hohen Temperaturen und starker Sonneneinstrahlung beim Stande von 1:0 für Colorado nach dem ersten Drittel unterbrochen werden. Erst nach achtstündiger Unterbrechung wurde die Partie um Mitternacht Ortszeit fortgesetzt. Die Führung von Samuel Girard glich Alec Martinez im zweiten Abschnitt aus, bevor Avs-Superstar Nathan MacKinnon (ein Tor, zwei Vorlagen) die erneute Führung für Colorado besorgte. Auf 3:1 stelle Devon Toews im Schlussabschnitt, bevor Alex Tuch für die Golden Knights nochmals verkürzte. Nationaltorhüter Philipp Grubauer hielt den Sieg für Colorado mit einer starken Leistung (27 Paraden und Fangquote 93,1 Prozent) fest.

Calgary Flames - Edmonton Oilers 1:7

Ein Ausrufezeichen setzten die Edmonton Oilers im „Battle of Alberta“ gegen die Calgary Flames. Am 7:1-Erfolg hatten auch die beiden deutschen Akteure Leon Draisaitl (zwei Vorlagen) und Dominik Kahun (eine Vorlage) ihren Anteil. Connor McDavid, der im letzten Spiel seinen 500. Scorerpunkt erzielte, war mit einem Hattrick und zwei Assists der Matchwinner. Der 24-jährige Kanadier baute damit seine Ausbeute als Topscorer der Liga auf 37 Zähler (12 Tore, 25 Vorlagen) aus. Leon Draisaitl liegt mit 30 Punkten (zehn Tore, 20 Assists) auf dem zweiten Platz in der Wertung.

New Jersey Devils - Buffalo Sabres 2:3

Tobias Rieder gewann die Auswärtspartie der Buffalo Sabres bei den New Jersey Devils mit 3:2. Dabei erhielt der 28-jährige Stürmer mit 16:45 Minuten enorm viel Eiszeit, konnte dabei einen Torschuss verzeichnen und hatte einen Plus-Minus-Wert von -1. Buffalo führte bereits durch Colin Miller und Doppeltorschütze Sam Reinhart mit 3:0. New Jersey wachte danach zu spät auf und konnte im Schlussdrittel nur noch nach Toren von Kyle Palmieri und P.K. Subban auf 2:3 verkürzen.

Pittsburgh Penguins - New York Islanders 3:2

Einen Meilenstein erreichte Superstar Sidney Crosby beim 3:2-Sieg seiner Pittsburgh Penguins gegen die New York Islanders. Der 33-Jährige feierte sein historisches 1000. Hauptrunden-Spiel in der NHL und erhielt vor der Partie von seinem Team einen silbernen Schläger überreicht. Mit zwei Vorlagen gehörte er anschließend auch zu den Matchwinnern seines Mannschaft.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstag 20.02.2021 in der Übersicht:

Detroit Red Wings - Florida Panthers 2:1

Arizona Coyotes - Los Angeles Kings 2:4

Anaheim Ducks - Minnesota Wild 1:5

Carolina Hurricanes – Tampa Bay Lightning 4:0

Columbus Blue Jackets – Nashville Predators 2:4

Montreal Canadiens – Toronto Maple Leafs 3:5

St. Louis Blues – San Jose Sharks 4:5

Washington Capitals – New York Rangers 1:4