Tim Stützle musste wegen einer nicht näher bezeichneten „kleinen Verletzung“ passen gegen die Winnipeg Jets, im Tor der Red Wings bekam Jonathan Bernier den Vorzug.

Ottawa Senators – Winnipeg Jets 3:4 (OT)

Bei ihrer zweiten Heimniederlage in Folge gaben die Senators, die ohne den verletzten Tim Stützle antraten, eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand. Josh Norris, Vater Dwayne ist in Deutschland bestens bekannt, und ChrisTierney hatten im ersten Drittel für die Sens getroffen – sein erstes NHL-Tor. Adam Lowry. dessen Bruder Joel dieser Tage nach Iserlohn gewechselt ist, traf für Winnipeg zwei Minuten vor der ersten Sirene zum Anschluss.

Alex Galchenyuk stellte im Mittelabschnitt den alten Abstand wieder her. Nach dem neuerlichen Anschluss durch Kyle Connor glich schließlich Kapitän Blake Wheeler 77 Sekunden vor dem Ende aus, als Torwart Laurent Brossoit, der im Spiel 38 Schüsse parierte, das Eis für den Extra-Angreifer verlassen hatte. Nikolaj Ehlers, Vater Heinz war erfolgreicher Spieler in der frühen DEL-Ära, traf in der Verlängerung schließlich zum Sieg für die Gäste aus Manitoba. Es war bereits das 21. Siegtor seit seinem NHL-Debüt für die Jets vor fünf Jahren. Nur Mark Scheifele hat in dieser Zeitspanne mehr Game Winning Goals auf dem Konto. Zudem war konnte sich Ehlers über gleich zwei Premieren freuen: Es war sein erstes Saisontor und der erste Overtime-Treffer seiner Karriere.

Detroit Red Wings – Columbus Blue Jackets 3:2 (OT)

Bahnt sich da eine Überraschung an in Michigan? Die Red Wings, letztes Jahr Prügelknabe der Liga, haben bereits ihren zweiten Sieg eingefahren: Gegen die Columbus Blue Jackets traf Tyler Bertuzzi, sein Onkel Todd war ebenfalls erfolgreicher NHL-Spieler, nach nur 15 Sekunden in der Verlängerung zum Sieg für die Gastgeber, als ein Abpraller nach einem Schuss Dylan Larkin von seinem Bein ins Tor trudelte. Es war NHL-Treffer Nummer 50 für den giftigen Stürmer. Zudem traf Neuzugang Bobby Ryan zum vierten Mal in seinem dritten Spiel an neuer Wirkungsstätte zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung. Thomas Greiss kam dieses Mal nicht zum Zug im Tor der Red Wings, Jonathan Bernier machte seine Sache mit 22 Paraden ordentlich.



Los Angeles Kings – Colorado Avalanche 2:3

Meilenstein für Nathan MacKinnon: Der Kapitän der Avalanche, der wie Sidney Crosby aus der Provinz Nova Scotia stammt, erzielte beim knappen Sieg gegen die Los Angeles Kings seinen 500. NHL-Punkt. Er ist damit der erste Spieler aus seinem Draft-Jahrgang 2013, der diese Marke erreicht. Sein zweiter Assist in diesem Spiel beim Treffer Mikko Rantanen zur 3:0-Führung in Überzahl der Avs, erfreute nicht nur die Statistker, denn es war auch der Siegtreffer in diesem Spiel. Zwar kamen die Kings durch Tore von Athanasiou und Kempe noch einmal heran und nahmen in der Schlussphase ihren Goalie vom Eis für den sechsten Feldspieler, konnten den Ausgleich aber nicht mehr erzwingen. Philipp Grubauer trug mit 23 Paraden zum ersten Sieg im ersten Auswärtsspiel der Saison für Avs bei.

Pittsburgh Penguins – Washington Capitals 5:4 (OT)

Derby-Sieg für die Penguins: Gegen den Dauerrivalen aus Washington fuhren die Penguins ihren zweiten Sieg in Folge ein. Nach dem Shootout im letzten Spiel vor zwei Tagen genügte dieses Mal die Verlängerung – und der Captain höchstpersönlich sorgte für den Siegtreffer. Sidney Crosby verwertete einen Abpraller nach einem Schuss von Verteidiger Kris Letang. Damit war das Comeback in diesem Spiel geglückt: Mit 3:1 hatten die Capitals im ersten Drittel schon geführt. Lars Eller und zweimal Tom Wilson hatten für den Meister von 2018 getroffen. Nach Toren von Jake Guentzel für die Penguins und Jewgeni Kuznetzov für die Caps blieb es zunächst beim alten Abstand.



Dann kam der große Moment von Teddy Blueger: Der Lette traf nach 15 Minuten im Mittelabschnitt per Alleingang auf Pass von Torwart Casey DeSmith in doppelter Unterzahl zum Anschluss für die Gastgeber. Ein Tor mit zwei Mann weniger auf dem Eis war den Penguins zuletzt vor fast neun Jahren gegen die Philadelphia Flyers, den anderen Lieblingsfeind der Pens, gelungen. Jewgeni Malkin sorgte 128 Sekunden später schließlich mit seinem ersten Saisontor für den Ausgleich.



Die weiteren Ergebnisse im Überblick:

New York Rangers – New Jersey Devils 3:4

Philadelphia Flyers – Buffalo Sabres 3:0

Florida Panthers – Chicago Blackhawks 5:4 (OT)

Nashville Predators - Carolina Hurricanes wurde als Vorsichtsmaßnahme verschoben. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.