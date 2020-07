Lesedauer: ca. 1 Minute

Der Schwede Oskar Lindblom erhielt im Dezember die niederschmetternde Diagnose an Knochenkrebs erkrankt zu sein. Seitdem befand sich der 23-jährige in Behandlung und konnte Anfang Juli die erfreuliche Nachricht verkünden den Krebs besiegt zu haben.

Am Mittwoch gaben die Philadelphia Flyers bekannt, dass der Vertrag mit Flügelstürmer Oskar Lindblom um drei Jahre verlängert wurde. In dieser Zeit erhält der Schwede drei Millionen US-Dollar pro Jahr, womit er insgesamt neun Millionen Dollar kassiert. Nach der laufenden Saison wäre Lindblom Free Agent geworden. Der 23-jährige konnte in 30 Saisonspielen starke 19 Scorerpunkte (11 Tore, 7 Vorlagen) sammeln, bevor der Knochenkrebs im Dezember 2019 diagnostiziert wurde. Am 2. Juli beendete Lindblom die letzten Chemotherapie-Behandlungen und sein medizinisches Team diagnostizierte, dass der Krebs in seinem Körper besiegt war. „Ich freue mich sehr, in den nächsten drei Spielzeiten Teil der Flyers zu sein", sagte Lindblom gegenüber NHL.com. „Die Unterstützung, die mir die Organisation, die Fans und die gesamte NHL gegeben haben, war überwältigend. Ich kann es kaum erwarten, wieder mit den Jungs Schlittschuh zu laufen und der professionelle Hockeyspieler zu sein, von dem ich weiß, dass ich es kann. Ich möchte mich bei den Flyers für diese Gelegenheit bedanken und freue mich auf den Tag, an dem ich zurück bin und zum Erfolg des Teams beitrage." Am 23. Juni stand Lindblom erstmals wieder mit dem Team auf dem Eis. Der in Gävle geborene Schwede könnte in den Playoffs in die Aufstellung der Philadelphia Flyers zurückkehren. "Wir hoffen, dass Oskar einer unserer 31 Spieler sein wird, die wir in Toronto in die Blase bringen", sagte Chuck Fletcher, General Manager der Flyers. "Wir haben darauf hingearbeitet. Wir werden sehen, wie die nächsten Tage verlaufen, aber das ist unser Ziel. Unsere Organisation glaubt von ganzem Herzen an Oskar. Unsere Spieler glauben an ihn. [Trainer Alain Vigneault] glaubt an ihn. Und ich glaube an ihn.“ Lindblom wurde kürzlich zum Finalisten für die Bill Masterton Memorial Trophy ernannt, die an einen Spieler vergeben wird, der die Qualitäten von Ausdauer, Sportlichkeit und Engagement für das Hockeyspiel am besten verkörpert.