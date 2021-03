Lesedauer: ca. 2 Minuten

Die Leafs festigen damit ihre Spitzenposition. Zdeno Chara kehrte mit den Washington Capitals erstmals an seine langjährige Wirkungsstätte zurück und wurde würdig empfangen.

San Jose Sharks – Colorado Avalanche 0:4

Philipp Grubauer im Tor der Avalanche feierte seinen dritten Shutout der Saison. Es war der zweite gegen die Sharks in der laufenden Spielzeit. Mit einer konzentrierten Teamleistung ließ der zweimalige Stanley Cup-Sieger aus Denver den Kaliforniern keine Chance. „Gru“ wehrte alle 26 Schüsse ab, die auf sein Tor kamen, zudem spielten Gabriel Landeskog und Mikko Rantanen groß auf. Beide erzielten jeweils vier Punkte: Avs-Kapitän Landeskog schoss ein Tor selbst und war an den anderen drei beteiligt, Rantanen traf zweimal und steuerte noch zwei Vorlagen bei.

Nathan MacKinnon erzielte beim Führungstor nach gut 34 Minuten seinen 322. Assist. Damit schob er sich auf Platz sieben der Club-Bestenliste in dieser Disziplin. Er überholte Alex Tanguay und liegt nun gleichauf mit Dale Hunter. MacKinnon konnte das Spiel aber nicht beenden: Joachim Blichfeld traf ihn bei einem Check mit der Schulter am Kopf – und kassierte dafür eine Match-Strafe. Dem Star-Stürmer der Avs ging es aber gut, er schien nach Auskunft seines Coaches Jared Bednar nicht ernsthaft verletzt.

Boston Bruins – Washington Capitals 1:2 (SO)

Zdeno Chara war 14 Jahre Kapitän der Boston Bruins, bevor er vor der Saison als Free Agent nach Washington wechselte. Nun kehrte er erstmals mit seinem Team nach Massachusetts zurück und wurde würdig empfangen. Während einer Unterbrechung im ersten Drittel wurde er mit einem Video-Tribute über den Hallen-Würfel geehrt. Äußern wollte sich der baumlange Slowake nach dem dem Spiel jedoch nicht.

In der Partie der beiden Spitzenteams gingen die Gastgeber zu Beginn des Schlussdrittels in Führung: Brad Marchand stibitzte Washingtons Star-Verteidiger John Carlson die Scheibe, die daraus resultierende 2-gegen-1-Situation nutzte David Pastrnak. Fünf Minuten später glich Lars Eller per Abstauber aus. Caps-Stürmer Jakub Vrana traf als einziger Schütze im Shootout und sicherte seinem Team damit den Extra-Punkt.

Edmonton Oilers – Toronto Maple Leafs 1:6

Werden die Leafs so etwas wie der Angstgegner der Oilers? Nach zwei Niederlagen ohne ein einziges eigenes Tor traf Ryan Nugent-Hopkins zwar erstmals wieder für sein Team – dem standen jedoch sechs Treffer der Gäste gegenüber. Leon Draisaitl sagte nach dem Spiel: „Wir haben einfach keine Zweikämpfe gewonnen. Es gab so viele Duelle, aber wir haben daraus irgendwie nie den Puck gewonnen.“

Zu Beginn des zweiten Drittels erzielten die Gäste aus Ontario drei Treffer in gut vier Minuten und stellten damit die Weichen auf Sieg. Jimmy Vesey traf doppelt für die Leafs, Top-Torjäger Auston Matthews – 18 Saisontore, Bestwert der Liga – blieb bei seinem Comeback nach einer Handgelenkverletzung ohne Punkt.

Die weiteren Ergebnisse der vergangenen Nacht im Überblick:

Anaheim Ducks - St. Louis Blues 2:3

Vegas Golden Knights – Minnesota Wild 5:1

Los Angeles Kings – Arizona Coyotes 2:3