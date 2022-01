Edmonton verpflichtet ex Sharks-Stürmer Evander Kane

Die Edmonton Oilers erkämpfen sich den dritten Sieg in Folge, Grubauer siegt mit Seattle in der Overtime und Stützle muss sich mit Ottawa knapp geschlagen geben.

Die Edmonton Oilers haben ihre Heimpartie gegen die Nashville Predators mit 3:2 im Shootout gewonnen. Zweimal ging Nashville durch Filip Forsberg und Matt Duchene in Führung, beide Male hatte Edmonton mit den Treffern von Connor McDavid und dem 22-jährigen Verteidiger Evan Bouchard eine Antwort parat. Im Penaltyschießen verwandelte McDavid mit einem sehenswerten Move als einziger Schütze seinen Versuch zum dritten Sieg in Serie für die Kanadier. Dem deutschen Leon Draisaitl gelang in 27:25 Minuten keine Torbeteiligung, gehörte jedoch mit vier Torschüssen zu den Aktivposten. Oilers-Goalie Mikko Koskinen parierte 28 Schüsse und hielt seinen Kasten im Penaltyschießen sauber.

Zuvor gab die Franchise die Verpflichtung von Evander Kane (zuletzt San Jose Sharks) bis Saisonende bekannt. Der 30-Jährige wurde in dieser Saison wegen eines gefälschten Impfausweises für 21 Spiele von der Liga gesperrt. San Jose trennte sich von Kane, nachdem es eine Untersuchung der NHL wegen eines möglichen Verstoßes bei einem Grenzübertritt nach Kanada gab. Zu diesem Zeitpunkt spielte der Kanadier für das Farmteam San Jose Barracudas, bei dem er gegen die Quarantäne-Vorschriften verstoßen haben soll. Die Untersuchungen verliefen jedoch ergebnislos. Die NHL ermittelte bereits zuvor gegen Kane wegen Wettvorwürfen auf NHL-Spiele und der häuslichen Gewalt. Bei beiden Vorwürfen seiner Ex-Frau wurden die Untersuchungen ebenfalls ohne handfeste Beweise eingestellt. Trotz aller negativen Schlagzeilen könnte sich Kane allerdings als Verstärkung erweisen, da er in der vergangenen Spielzeit mit 49 Scorerpunkten (22 Tore, 27 Vorlagen) punktbester Spieler der Sharks war.

Mit 2:1 nach Overtime gewannen die Seattle Kraken bei den Pittsburgh Penguins. Nationaltorhüter Philipp Grubauer parierte dabei 23 Schüsse und hielt so den Sieg gegen die formstarken Penguins fest. Die Führung von Evgeni Malkin, glich Jared McCann erst in der 57. Spielminute für Seattle aus, bevor Abwehrspieler Adam Larsson in der Verlängerung den Auswärtserfolg perfekt machte.

Die Ottawa Senators lieferten den Carolina Hurricanes einen harten Kampf, den sie erst im Penaltyschießen mit 2:3 verloren. Tim Stützle erhielt mit 24:15 Minuten die zweitmeiste Eiszeit seines Teams, und war mit vier Torschüssen und fünf Checks sehr aktiv. Der Schweizer Nino Niederreiter glich erst spät (57.) zum 2:2 für Carolina aus und Andrei Svechnikov bescherte den Hurricanes im Shootout den Zusatzpunkt.

Der gebürtige Berliner Leon Gawanke wurde in den Kader der Winnipeg Jets berufen, durfte allerdings vorerst nur von der Tribüne aus zuschauen, wie sein Team mit 1:5 gegen die Vancouver Canucks unterlag. Mann des Spiels war J.T. Miller dem ein Hattrick und ein Assist gelang.

Für ein Highlight sorgte Trevor Zegras der einen sehenswerten Treffer im Lacrosse-Stil beim 5:4 seiner Anaheim Ducks gegen die Montreal Canadiens erzielte. Neben dem spektakulären Treffer zum zwischenzeitlichen 4:1 gelang dem 20-Jährigen auch das Siegtor zum 5:2.

Die Ergebnisse von Donnerstag, 27.01.2022 in der Übersicht:

Montreal Canadiens - Anaheim Ducks 4:5

Ottawa Senators - Carolina Hurricanes 2:3 n.P.

Tampa Bay Lightning - New Jersey Devils 3:2

Florida Panthers - Vegas Golden Knights 4:1

New York Islanders - Los Angeles Kings 2:3

Pittsburgh Penguins - Seattle Kraken 1:2 n.V.

Columbus Blue Jackets - New York Rangers 5:3

St. Louis Blues - Calgary Flames 5:1

Winnipeg Jets - Vancouver Canucks 1:5

Edmonton Oilers - Nashville Predators 3:2 n.P.