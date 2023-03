Lesedauer: ca. 2 Minuten

Die Ottawa Senators bauen ihre Siegesserie auf fünf Spiele aus und bringen sich im Kampf um die Playoffs in eine gute Position. Edmonton verpasst es hingegen den Abstand auf die Tabellenspitze der Pacific Division zu verkürzen.

Obwohl Leon Draisaitl seinen ersten Hattrick der laufenden Saison erzielte, unterlag er deutsche Ausnahmespieler mit den Edmonton Oilers 5:7 bei den Winnipeg Jets gegen die sie 24 Stunden zuvor noch vor heimischer Kulisse mit 6:3 gewannen. Draisaitl markierte seine Saisontore Nummer 39, 40 und 41 und kommt bereits auf 96 Scorerpunkte. Zudem stellte er mit seinem 26. Überzahltor der laufenden Spielzeit einen Franchise-Rekord auf. Edmonton ist in der Pacific Division mit 76 Punkten punktgleich mit den Drittplatzierten Seattle Kraken aber auch nur vier Zähler hinter Tabellenführer Vegas Golden Knights.

Für Tim Stützle läuft es weiter wie geschmiert. Beim 5:2-Erfolg seiner Ottawa Senators gegen Schlusslicht Columbus Blue Jackets traf der 21-Jährige doppelt und avancierte so zum Matchwinner. Er ist damit der zweitjüngste Spieler der Franchise der die Marke von 30 Toren in einer Saison erreichte. Mit nun 31 Saisontreffern ist er zudem nach Leon Draisaitl erst der zweite deutsche Spieler der den Meilenstein von 30 Toren in einer Spielzeit schaffte. Für Ottawa war es bereits der fünfte Sieg hintereinander und mit 68 Punkten liegen die Kanadier in Schlagdistanz zu den Pittsburgh Penguins, die mit 71 Punkten auf dem letzten Wildcardplatz in der Eastern Conference liegen.

Wenig Freude gab es für Nico Sturm über seinen 13. Saisontreffer zum zwischenzeitlichen 3:5, da er am Ende mit den San Jose Sharks gegen die Washington Capitals mit 3:8 unterlag. Alex Ovechkin erzielte zwei Tore und eine Vorlage und wurde so zum besten Spieler der Partie ausgezeichnet.

Ebenfalls eine Niederlage gab es für Moritz Seider beim 1:4 der Detroit Red Wings bei den New York Islanders. Der junge Verteidiger gab seine 28. Vorlage in dieser Spielzeit zum einzigen Tor seines Teams und verzeichnete zwei Torschüsse, vier Checks und einen Block.

Auch Lukas Reichel musste mit den Chicago Blackhawks eine 1:3-Pleite gegen die Nashville Predators hinnehmen. Der 20-jährige Nürnberger kam zu seinem sechsten Saisonspiel und steuerte eine Vorlage bei.

Erfolgreich war hingegen der Heimauftritt von JJ Peterka mit den Buffalo Sabres gegen Ex-Champion Tampa Bay Lightning. Beim 5:3 blieb der Münchner in knapp zwölf Spielminuten ohne Torbeteiligung. Tampas Coach Jon Cooper ergriff eine unorthodoxe Methode, in dem er aufgrund seiner Unzufriedenheit die komplette erste Sturmreihe um Steven Stamkos, Brayden Point und Nikita Kucherov das gesamte dritte Drittel auf der Bank schmoren ließ.

Die Ergebnisse von Samstag, 04.03.2023 in der Übersicht:

Buffalo Sabres - Tampa Bay Lightning 5:3

New York Islanders - Detroit Red Wings 4:1

Boston Bruins - New York Rangers 4:2

Dallas Stars - Colorado Avalanche 7:3

San Jose Sharks - Washington Capitals 3:8

Florida Panthers - Pittsburgh Penguins 4:1

Vancouver Canucks - Toronto Maple Leafs 4:1

Winnipeg Jets - Edmonton Oilers 7:5

Ottawa Senators - Columbus Blue Jackets 5:2

Chicago Blackhawks - Nashville Predators 1:3

Calgary Flames - Minnesota Wild 0:3

Los Angeles Kings - St. Louis Blues 4:2