Doppelpack von Leon Draisaitl

Oilers holen einen Punkt gegen Vancouver, Utah baut Sieggesserie aus

27.10.2025, 09:01 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

JJ Peterka leitet für die Utah Mammoth das entscheidende Tor gegen die Winnipeg Jets ein.

Vancouver Canucks - Edmonton Oilers 4:3 (1:0, 2:1, 0:2 - 1:0 - OT)

Die Edmonton Oilers konnten sich über einen Punktgewinn bei den Vancouver Canucks freuen, denn sie lagen nach 40 Minuten mit 1:3 in Rückstand. Nach 81 Sekunden im Schlussdrittel stellte Jack Roslovic, den die Oilers erst nach Saisonbeginn verpflichtet hatten, den Anschluss her. Fünf Minuten vor dem Ende glich Leon Draisaitl die Partie mit seinem zweiten Treffer des Abends aus. In einem Powerplay der Oilers zog Connor McDavid aus der linken Ecke Richtung Tor und bediente, als viele wohl einen Rückhandschuss des Oilers-Kapitäns erwarteten, Leon Draisaitl, der aus zentraler Position direkt abschloss.

In der Verlängerung sicherte Kiefer Sherwood den Canucks den Zusatzpunkt, als er einen Schuss aus halblinker Position von Brock Boeser unhaltbar für Oilers-Schlussmann Calvin Pickard abfälschte.

Lukas Reichel gab in seinem zweiten Spiel für die Vancouver Canucks in 16:33 Minuten Eiszeit zwei Torschüsse ab, blockte einen Schuss und ging mit einem Wert von -1 aus der Partie.

Winnipeg Jets - Utah Mammoth 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

Im Spitzenspiel der Western Conference Erster (Utah) gegen Vierter (Winnipeg) leitete JJ Peterka den Siegtreffer für die Gäste aus Utah ein. Im Sprint um den Puck setzte er sich energisch durch, bugsierte die Scheibe in der rechten Ecke irgendwie zu Logan Cooley und kassierte dabei einen heftigen Hit von Jets-Stürmer Tanner Pearson. Logan Cooley blieb cool und gab den Puck per No-Look-Pass auf Dylan Guenther, der mit einem Direktschuss aus halbrechter Position erfolgreich war. Den knappen 3:2-Vorsprung brachte das Team aus Utah ins Ziel.

Damit fuhren die Mammoth ihren siebten Sieg in Folge ein, während die Jets zwei ihrer letzten drei Spiele verloren. Mit 16 Punkten liegt das Team von JJ Peterka gleichauf mit Liga-Primus New Jersey Devils, die allerdings ein Spiel weniger als Utah absolviert haben.

Die weiteren Spiele der vergangenen Nacht auf einen Blick:

New Jersey Devils - Colorado Avalanche 4:3 (2:2, 1:0, 0:1, 1:0 - OT)

Tampa Bay Lightning - Vegas Golden Knights 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0 - OT)

Minnesota Wild - San Jose Sharks 5:6 (2:2, 0:2, 3:1, 0:1 - OT)

Chicago Blackhawks - Los Angeles Kings 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Nashville Predators - Dallas Stars 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Calgary Flames - New York Rangers 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)