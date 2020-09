Lesedauer: ca. 1 Minute

Die New York Islanders konnten ihren ersten Sieg im Finale der Eastern Conference gegen die Tampa Bay Lightning feiern und auf 1:2 verkürzen. Am Ende hieß es 5:3, obwohl zuvor eine 3:1-Führung verspielt wurde und das Spiel auf der Kippe stand.

New York Islanders - Tampa Bay Lightning 5:3

Play-Off-Stand: 1:2

Das ging für die New York Islanders, bei denen Nationaltorhüter Thomas Greiss wieder die Backup-Rolle einnahm und Tom Kühnhackl nicht zum Kader gehörte, gerade nochmal gut. Eine 3:1-Führung nach dem zweiten Drittel, drohte komplett zu kippen, als Tampa Bay im Schlussabschnitt mit zwei Treffern ausglich. Im Anschluss drängten die Lightning, bei denen Topscorer Brayden Point (8 Tore, 15 Assists) verletzungsbedingt ausfiel, mit viel Druck auf die erstmalige Führung - doch die zuvor geschockten New Yorker überstanden diese brenzlige Situation und gingen durch Matchwinner Brock Nelson(1 Tor, 1 Vorlage) in der 57. Minute wieder in Führung. Vorausgegangen war ein Puckverlust der Lightning in der eigenen Zone, den Nelson nach einem punktgenauen Pass von Anthony Beauvillier zum 4:3 ausnutzte. Den Schlusspunkt bei dem so wichtigen 5:3-Sieg zum 1:2-Serienstand im Conference Finale, setzte Jean-Gabriel Pageau (1 Tor, 1 Assist) in der Schlussminute per Empty-Net-Goal. "Diese Truppe zeichnet sich durch ihre Widerstandsfähigkeit aus", sagte islanders-Trainer Barry Trotz. „Dies ist nicht unsere dritte, sondern vierte Serie. Wir mussten mit doppelten Overtime-Niederlagen und vielen anderen Dingen klarkommen. Über all das habe wir gesprochen. Konzentriert euch auf den Moment. Was kannst du jetzt unternehmen. Es ist egal was du in der Vergangenheit getan hast. Das ist Schnee von gestern." Zuvor trafen für New York Cal Clutterbuck, Adam Pelech (erstes Playoff-Tor der Karriere) und Anthony Beauvillier (1 Tor, 1 Assist). Für Tampa waren Mikhail Sergachev (1 Tor, 1 Vorlage), Ondrej Palat und Tyler Johnson erfolgreich. „Es ist ärgerlich“, äußerte sich Lightning-Verteidiger Victor Hedman nach der Partie. „Wir müssen das hinter uns lassen, aus den Fehlern lernen und nach vorne schauen. Das ist alles, was wir tun können. Wir können nicht ändern, was vor ein paar Minuten passiert ist."

Tore:

1:0 Cal Clutterbuck (Pulock | Martin) 12:58

1:1 Mikhail Sergachev (Gourde) 16:31

2:1 Adam Pelech (Pageau | Barzal) 31:50

3:1 Anthony Beauvillier (Nelson | Toews) 33:50

3:2 Ondrej Palat (Kucherov | Sergachev) 42:32 (PPG)

3:3 Tyler Johnson (Cernak | Verhaeghe) 52:04

4:3 Brock Nelson (Beauvillier | Bailey) 56:35

5:3 Jean-Gabriel Pageau (Bailey) 59:24 (EN)