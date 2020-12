Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Nun ist es offiziell: Die National Hockey League wird am 13. Januar 2021 mit 56 Spielen pro Team in die Saison 2020/21 starten. Die Punktrunde wird am 8. Mai enden. Darauf haben sich die NHL und die Spielergewerkschaft NHLPA nun geeinigt.

„Wir werden weiterhin die Sicherheit und Gesundheit unserer Teilnehmer und der Kommunen, in denen wir leben und spielen in den Vordergrund stellen“, sagte NHL-Commissioner Gary Bettman.

Die Trainingscamps beginnen am 3. Januar; Vorbereitungsspiele wird es nicht geben. Die sieben Mannschaften, die nicht an den Play-offs der vergangenen Saison teilgenommen haben, dürfen bereits ab dem 31. Dezember ins Training einsteigen.

Die Einigung sieht vor, dass 16 Mannschaften die Play-offs erreichen. Die übliche Anzahl also. Nach dem Abbruch der regulären Saison 2019/20 durften zuletzt 24 Mannschaften um den Stanley-Cup spielen. Alle vier Play-off-Runden sollen im Best-of-Seven-Format absolviert werden. Damit würde die Saison Mitte Juli enden. Die NHL hofft, zur Saison 2021/22 zu einem normalen Rhythmus zurückfinden zu können. Diese Spielzeit soll dann im Oktober beginnen.

Die Liga will in den nächsten Tagen den Spielplan veröffentlichen – ebenso wie Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle. Wie bereits gemeldet werden die 31 Mannschaften für die Saison 2020/21 in neue Divisionen eingeteilt, um einerseits Reisen zu minimieren, andererseits um dem Fakt der geschlossenen US-amerikanisch-kanadischen Grenze gerecht zu werden. Daher bilden die sieben kanadischen Mannschaften die „North Division“. Alle regulären Saisonspiele sowie die ersten beiden Play-off-Runden werden ausschließlich innerhalb der eigenen Division gespielt. Ab dem Halbfinale werden die vier Teams nach Punkten in der regulären Saison gesetzt, sodass es im üblichen Play-off-Format (Erster gegen Vierter, Zweiter gegen Dritter) weitergehen kann.

In den drei Achter-Divisionen (East, Central, West) spielt jeder achtmal gegen jeden Gegner; in der Nord-Gruppe werden es neun oder zehn Spiele sein. Die ersten Vier jeder Division qualifizieren sich für die Play-offs. Geplant ist, dass jeweils in der Arena des im Spielplan als Gastgeber ausgewiesenen Teams gespielt wird. Die Liga stellt sich aber auch darauf ein, dass Partien auf neutralem Eis nötig werden können. So stand es zur Debatte, dass die sieben kanadischen Mannschaften möglicherweise in den USA spielen müssten – aufgrund der strengen Hygieneregeln in Kanada und der starken Unterschiede, die die diversen Provinzialregierungen erlassen haben.

Die Gruppeneinteilung:

East Division: Boston Bruins, Buffalo Sabres, New Jersey Devils, New York Islanders, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Pittsburgh Penguins, Washington Capitals.

Central Division: Carolina Hurricanes, Chicago Blackhawks, Columbus Blue Jackets, Dallas Stars, Detroit Red Wings, Florida Panthers, Nashville Predators, Tampa Bay Lightning.

West Division: Anaheim Ducks, Arizona Coyotes, Colorado Avalanche, Los Angeles Kings, Minnesota Wild, San Jose Sharks, St. Louis Blues, Vegas Golden Knights.

North Division: Calgary Flames, Edmonton Oilers, Montreal Canadiens, Ottawa Senators, Toronto Maple Leafs, Vancouver Canucks, Winnipeg Jets.