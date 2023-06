Lesedauer: ca. 2 Minuten

Wohl nur selten war ein Draft so vorhersehbar wie der diesjährige: ​Alles andere als ein Wechsel von "Jahrhunderttalent" Connor Bedard von den Regina Pats aus der Nachwuchsliga WHL zu den Chicago Blackhawks wäre eine große Sensation.

Das Team aus der Windy City, das sich derzeit einen umfangreichen Neuaufbau befindet und als Gewinner der Draft Lottery das erste Auswahlrecht hat, wird aller Wahrscheinlichkeit nach den 17jährigen Kanadier verpflichten. Neben der Tatsache, dass er selbst im Vergleich aktuellen NHL-Superstars wie Connor McDavid oder Auston Mathews nochmal neue Maßstäbe setzt, passt es einfach auch gut: Die Blackhawks haben zuletzt ihren langjährigen Topscorer Patrick Kane an die New York Rangers abgegeben, die Zukunft von Kapitän Jonathan Toews ist unklar - für die Blackhawks spielen wird er aber definitiv nicht mehr. Insofern steht ihnen Bedard, der in wenigen Wochen 18 Jahre alt wird, sehr gut zu Gesicht.



Ein Trio bildet den "Rest of the Best"



Dahinter stehen beim diesjährigen NHL Entry Draft, der in der kommenden Nacht in Nashville stattfindet, drei Spieler in etwa auf einer Stufe: Da wäre zunächst Adam Fantilli von der Universität Michigan zu nennen, der Experten zufolge an Position 2 zu den Anaheim Ducks wechselt. Auf Platz 3 sehen die Prognosen den jungen Schweden Leo Carlsson, der vom SHL-Club Örebro wohl zu den Columbus Blue Jackets geht. Er hat schon zwei jahre im Seniorenbereich gespielt und könnte die Lücke als Top-Center der Blaujacken füllen.



Auf Platz 4 erwarten Analysten die Verpflichtung von Will Smith durch die San Jose Sharks. Der 18jährige US-Amerikaner, der aus dem Bundesstaat Masschusetts stammt und zuletzt für das US-Nachwuchsteam NTDP auflief, soll noch eine Saison "Zuhause" am Boston College spielen und erst danach an die kalifornische Pazifikküste wechseln. Bei der letzten U18-Weltmeisterschaft erzielte er in sieben Spielen 20 Punkte und stellte damit den Rekord von Devils-Stürmer Jack Hughes aus dem Jahr 2019 ein.

Aus deutscher Sicht interessant: Die Detroit Red Wings dürfen als neuntes Team (und 17. Team) einen Spieler auswählen, die Buffalo Sabrres folgen an Position 13. Die Edmonton Oilers haben ihren ersten Pick erst am Ende der zweiten Runde.

Die deutschen Spieler im Draft



Nachdem in den letzten Jahren Spieler wie Tim Sützle, Moritz Seider, JJ Peterka und Lukas Reichel (sehr) früh gezogen wurden, wäre das dieses Jahr eine ziemliche Überraschung. Linus Brandl aus dem Mannheimer Nachwuchs wird im Scouting Report auf Position 109 der europäischen Feldspieler geführt, Norwin Panocha von den Eisbären Berlin an 114. Stelle. Zudem im Talent-Pool: Kevin Bicker (Stürmer, kommende Saison bei den Löwen Frankfurt, Rang 124), Bennett Roßmy (Stürmer, Eisbären Berlin, Rang 126), Julius Sumpf (Stürmer, RB Hockey Juniors, nicht gelistet) und Adler-Goalie Arno Tiefensee. Letzterer taucht ebenfalls nicht in den Scouting-Listen auf, könnte aber aufgrund seiner Leistungen als Nummer 1 der Adler Mannheim in den diesjährigen DEL-Play Offs für eine Überraschung sorgen.