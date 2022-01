Lesedauer: ca. 1 Minute

Zum Jahresabschluss gab es für die Detroit Red Wings und Edmonton Oilers Niederlagen. Leon Draisaitl verliert die Führung als Topscorer an Teamkollege Connor McDavid.

Die Edmonton Oilers kassierten bei den New Jersey Devils eine knappe 5:6-Niederlage nach Verlängerung. Mann des Spiels war Jack Hughes (zwei Tore, eine Vorlage), dem nach 2:55 Minuten in der Overtime der Siegtreffer gelang. Leon Draisaitl verbuchte mit der Vorlage zum zwischenzeitlichen 5:4 seinen 51. Scorerpunkt der laufenden Saison, konnte jedoch die Niederlage der Oilers nicht verhindern. Devils-Stürmer Yegor Sharangovich gelang erst 32 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit der Ausgleich. Connor McDavid (19 Tore, 33 Vorlagen) traf doppelt und überholte mit nun 52 Punkten seinen Teamkollegen Leon Draisaitl als Topscorer.

Alex Ovechkin erreichte beim 3:1-Sieg der Washington Capitals gegen die Detroit Red Wings den nächsten Meilenstein in seiner Karriere. Mit dem 275. Überzahltor seiner Laufbahn zum zwischenzeitlichen 2:1 hat der 36-jährige Russe nun die meisten Powerplaytore erzielt und passierte damit Dave Andreychuk (274). Da Ovechkin auch das 3:1 per Empty Netter erzielte, liegt er nun mit 24 Saisontreffern gleichauf mit Leon Draisaitl an der Spitze der Torjägerliste. Bei den Red Wings stand der Deutsche Thomas Greiss zwischen den Pfosten und machte mit 24 Paraden eine gute Partie. Verteidiger Moritz Seider erhielt mit 22:39 Minuten die mit Abstand meiste Einsatzzeit seines Teams und war mit drei Torschüssen, drei Checks und zwei Blocks sehr auffällig.

Barclay Goodrow spielte erstmals seit seinem Wechsel zu den New York Rangers gegen seinen Ex-Klub Tampa Bay Lightning und siegte mit 4:3 nach Penaltyschießen. Von seinen ehemaligen Teamkollegen, mit denen er in den vergangenen beiden Jahren den Stanley Cup gewann, erhielt er vor der Partie den Meisterring überreicht. Der 28-jährige Kanadier stand auch auf dem Eis im Mittelpunkt und avancierte mit zwei Toren zum Matchwinner für die Rangers. Den Zusatzpunkt für New York im Shootout sicherte Mika Zibanejad, der als einziger Schütze seinen Penalty verwandelte.

Im Spitzenspiel der Pacific Division behielten die Vegas Golden Knights mit 3:1 die Oberhand gegen die Anaheim Ducks. Mit dem 22. Saisonsieg festigte Vegas (44 Punkte) die Tabellenführung vor Verfolger Anaheim (41 Punkte) und bestätigte mit dem zehnten Erfolg aus den vergangenen zwölf Partien die gute Form.