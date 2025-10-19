Meilenstein für Winnipegs Mark Scheifele

Niederlagen für Tim Stützle und Leon Draisaitl

19.10.2025, 06:50 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Tim Stützle punktete doppelt für die Senators, Leon Draisaitl blieb für die Oilers ohne Zählbares.

Ottawa Senators - New York Islanders 4:5 (1:0, 3:3, 0:2)

Dreimal führten die Sens in der Partie: 2:0, 3:2 und 4:3 - dennoch standen sie am Ende mit leeren Händen da. Kyle Palmieri stellte nach sechs Minuten im Schlussdrittel auf 4:4, ehe Anders Lee 63 Sekunden vor dem Ende zur ersten, einzigen und letztlich entscheidenden Führung für die Gäste aus Brooklyn traf.

Tim Stützle erzeilte das 3:2 mit einem platzierten Hangelenkschuss aus zentraler Position, nachdem Drake Batherson und Nick Jensen ihn freigespielt hatten. Zudem bereitete er das 4:3 mit einem Scheibengewinn in der neutralen Zone und einem Pass auf den Torschützen Dylan Cozens ein.

Weitere Hiobsbotschaft für die Sens: Wegen einer Daumen-OP müssen sie 6-8 Wochen auf ihren Kapitän Brady Tkachuk verzichten.

New Jersey Devils - Edmonoton Oilers 5:3 (0:0, 2:1, 3:2)

Jack Hughes war der Mann des Abends für die Devils: Er traf doppelt und erzielte mit dem zwischenzeitlichen 4:1 das entscheidende Tor. Danach konnten die Oilers durch Ryan Nugent-Hopkins noch verkürzen, wurden aber mit dem Empty Netter durch Dawson Mercer kalt erwischt. Curits Lazars Treffer drei Sekunden vor dem Ende war nur noch Ergebniskosmetik.

Leon Draisaitl blieb beim vierten Sieg in Folge der Devils - ihre längste Serie seit Januar 2023 - ohne Punkte.

Den Boston Bruins scheint nach tollem Saisonstart etwas die Luft auszugehen: Das von Marco Sturm trainierte Team unterlag mit 1:4 bei der Colorado Avalanche - und verlor damit die dritte Partie in Folge. Die Avs hingegen punkteten in jedem ihrer bisherigen sechs Spiele. Philipp Grubauer stand bei der 3:4-Niederlage nach Verlängerung der Seattle Kraken in Toronto nicht im Kader. Den Platz als Back-Up von Joey Daccord nahm Matt Murray ein. Beim 4:1-Sieg der Winnipeg Jets gegen die Nashville Predators erzielte Mark Scheifele seinen 813. Punkt und überholte damit Blake Wheeler als punktbesten Spieler der Jets-Historie.

Die weiteren Spiele der vergangenen Nacht auf einen Blick:

Buffalo Sabres - Florida Panthers 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Montreal Canadiens - New York Rangers 3:4 (2:1, 0:0, 1:3)

Philadelphia Flyers - Minnesota Wild 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0 - OT)

Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

St. Louis Blues - Dallas Stars 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Los Angeles Kings - Carolina Hurricanes 3:4 (0:2, 2:0, 1:0, 0:1 - OT)

Vegas Golden Knights - Calgary Flames 6:1 (3:1, 2:0, 1:0)

San Jose Sharks - Pittsburgh Penguins 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)