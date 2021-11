Lesedauer: ca. 1 Minute

Stanley Cup Sieger Tampa Bay Lightning punktet beim 4:1-Sieg gegen die New York Islanders zum achten Mal in Folge. Die Detroit Red Wings kassieren drei Tore in den letzten 4:15 Minuten und verlieren so bei den Columbus Blue Jackets.

Die Detroit Red Wings mussten eine vermeidbare 3:5-Niederlage bei den Columbus Blue Jackets hinnehmen. Vermeidbar, weil die 2:0-Führung durch Dylan Larkin und Michael Rasmussen innerhalb von 1:48 Minute von Boone Jenner und Adam Boqvist zunichte gemacht wurde. Auch weil die erneute Führung durch Lucas Raymond in der 54. Minute nicht ausreichte und stattdessen Columbus mit drei Toren in den letzten 4:15 Minuten die Partie in ein 5:3 drehte. Detroits deutscher Keeper Thomas Greiss machte mit 34 Paraden eine gute Partie, konnte allerdings die Pleite nicht verhindern. Der zweite Deutsche Moritz Seider erhielt mit 22:41 die meiste Eiszeit seines Teams hatte aber einen negativen Plus-Minus-Wert von -2.

In der einzigen weiteren Partie des Spieltags kam es zur Neuauflage des Stanley Cup-Finales zwischen den Tampa Bay Lightning und New York Islanders. New York erwischte den besseren Start und ging bereits in der dritten Minute durch Matthew Barzal mit 1:0 in Front. Doch nur 23 Sekunden später glich zunächst Mathieu Joseph aus und kurz vor der ersten Drittelpause brachte Anthony Cirelli (20.) den Titelverteidiger erstmals in Führung. Nach einem torlosen Mittelabschnitt gelang Brayden Point (54.) mit dem 3:1 die Vorentscheidung. Steven Stamkos (56.) setzte kurz danach in Überzahl den Schlusspunkt zum 4:1. Damit baute Tampa seine Punkteserie auf acht Spiele aus und belegt den dritten Platz der Atlantic Division. Die Islanders stehen hingegen nach der siebten Niederlage im zwölften Saisonspiel auf dem letzten Rang der Metropolitan Division.