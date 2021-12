Lesedauer: ca. 1 Minute

Sidney Crosby gewinnt im 60. Hauptrunden-Duell gegen Alex Ovechkin und Vancouver bleibt unter Coach Boudreau ungeschlagen. Siege gibt es auch für die Spitzenteams Florida Panthers und New York Rangers.

Die Detroit Red Wings verloren ihre Auswärtspartie bei den Colorado Avalanche mit 3:7. Einen bitteren Abend erlebte dabei Torhüter Thomas Greiss, der nach drei Gegentoren bei nur sieben Torschüssen bereits nach 10:49 Minuten den Kasten räumen musste. Ihn ersetzte Alex Nedeljkovic, der ebenfalls noch dreimal hinter sich greifen musste aber auch 36 Paraden verzeichnete. Der zweite Deutsche im Dienste der Red Wings Moritz Seider verbuchte beim Anschlusstreffer zum 1:3 seine 16. Saisonvorlage (19 Scorerpunkte). Daneben schoss er fünf Mal auf das Tor, hatte einen Plus-Minus-Wert von +1 und erhielt mit 23:01 Minuten enorm viel Einsatzzeit. Die besten Akteure waren die Avs-Spieler Andre Burakovsky (zwei Tore) und Devon Toews (drei Vorlagen). Für Detroit war es die dritte Pleite in Folge, während Colorado zum dritten Mal hintereinander sieben Tore erzielte.

Sidney Crosby feierte im 60. Hauptrunden-Duell mit Alex Ovechkin den 36. Sieg. Am Ende stand ein knapper 4:2-Erfolg der Pittsburgh Penguins gegen die Washington Capitals auf der Anzeigetafel. Beide Superstars lieferten jeweils zwei Vorlagen, wobei Pittsburgh bereits mit 3:0 in Führung lag, bevor Washington nochmals auf 3:2 verkürzte. Erst per Empty-Netter entschied Jeff Carter die Partie zugunsten der Penguins.

Die Vancouver Canucks bleiben auch nach dem den dritten Spiel unter der Regie ihres neuen Trainers Bruce Boudreau ungeschlagen. Mit 4:3 nach Penaltyschießen gewannen die Canucks im kanadischen Duell gegen die Winnipeg Jets. Die Philadelphia Flyers beendeten mit dem 4:3-Erfolg gegen die Vegas Golden Knights ihre Niederlagenserie von zehn Partien. Dabei war es der erste Sieg im dritten Spiel für den neu installierten Coach Mike Yeo. Die Florida Panthers siegten 3:1 gegen Ligaschlusslicht Arizona Coyotes und sind das punktbeste Team (40 Punkte) der Liga. Direkt dahinter folgen die New York Rangers mit 39 Punkten, nachdem die Blueshirts einen knappen 2:1-Erfolg bei den Buffalo Sabres feierten. Der Schweizer Roman Josi führte die Nashville Predators mit einem Tor und einer Vorlage zum 3:2 bei den New Jersey Devils.