Die Florida Panthers nutzen vor allem ihre Chancen besser. Die Washington Capitals treffen in der nächsten Runde auf die Carolina Hurricanes.

Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 3:6 (2:2, 1:2, 0:2)

Serienstand: 1:4

Exakt 2:48 Minuten lagen die Bolts in der Partie in Führung, zweimal liefen sie einer Führung der Panthers hinterher, konnten die Partie aber bis zum zwischenzeitlichen 3:3 durch ein Überzahl-Tor von Jake Guentzel offenhalten. Entscheidend in Rückstand gerieten die Bolts nach 35 Minuten, als die Panthers in den Schlusssekunden eines Tampa-Powerplays die Scheibe gewannen und einen 2-gegen-1-Konter durch Sam Bennett, der gerade von der Strafbank gekommen war, mit einem platzierten Handgelenkschuss vom rechten Bullypunkt ins lange Eck abschlossen. Sieben Minuten vor dem Ende schob Eetu Luostarinen, dem in der Partie vier Punkte gelangen, nach feiner Vorarbeit von Brad Marchand aus kurzer Distanz zum 5:3 ein, ehe Sam Reinhart viereinhalb Minuten vor dem Ende mit dem Empty Netter das halbe Dutzend vollmachte.

Nico Sturm kam in der Partie auf acht Minuten Eiszeit, in denen er drei Hits setzte. Er ging mit einem Wert von -1 aus dem Spiel.

Es war vor allem das physische Spiel der Panthers (46:26 Hits), das den Ausschlag gab. Nachdem beide Mannschaften lange Zeit nicht in den Playoffs aufeinander getroffen waren, war dies nun der vierte Vergleich in fünf Jahren. Dabei erhielten die Panthers wie schon im vergangenen Jahr die Oberhand. Bemerkenswert: Ex-Meister Tampa hat neun seiner letzten Playoff-Spiele auf eigenem Eis verloren und startet auch deshalb im dritten Jahr in Folge bereits nach der ersten Runde in den Sommerurlaub.

Die Panthers treffen in der nächsten Runde auf den Sieger der "Battle of Ontario" zwischen den Ottawa Senators und den Toronto Maple Leafs.

Washington Capitals - Montreal Canadiens 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Serienstand: 4:1

Mit einem Doppelschlag in 123 Sekunden durch ein Powerplay-Tor von Alex Ovechkin und einen Treffer von Jacob Chychrun legten die Caps bereits im ersten Drittel den Grundstein zum Sieg und damit zum Weiterkommen. Tom Wilson legte im Mittelabschnitt das dritte Tor nach, ehe die Habs im Schlussabschnitt verkürzten. 26 Sekunden vor dem Ende brachte Brandon Duhaime mit dem Treffer ins leere Tor der Habs die erste gewonnene Playoff-Serie der Capitals seit ihrem Stanley Cup-Sieg vor sieben Jahren unter Dach und Fach.

In der nächsten Runde kommt es zum Derby mit den Carolina Hurricanes.

Winnipeg Jets - St. Louis Blues 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

Serienstand: 3:2

Kyle Connor mit einem Tor und zwei Assists sowie Vladislav Namestnikov mit einem Treffer und einer Vorlage waren die Männer des Abends für die Winnipeg Jets, die dem Hauptrunden-Champion in einer überraschend engen Serie gegen die St.Louis Blues die 3:2-Serienführung sicherten. Die Blues müssen damit Spiel 6 auf eigenem Eis gewinnen, um den ultimativen Showdown - dann allerdings in Winnipeg - zu erzwingen.



