Lesedauer: ca. 1 Minute

Beim vierten Sieg in Folge der Minnesota Wild versetzt Nico Sturm den Avs den endgültigen Knock-Out – seine Kollegen Mats Zuccarello und Zach Parise erreichen Meilensteine.

Colorado Avalanche – Minnesota Wild 2:6

Das erste seiner beiden Tore erzielte Nico Sturm zu einem ganz wichtigen Zeitpunkt: Sieben Minuten waren im Schlussdrittel beim Stand von 4:2 für die Gäste aus Minnesota noch zu spielen. Zuvor hatte Nazem Kadri nach exakt 43 Minuten auf 2:3 aus Sicht der Gastgeber verkürzt, ehe Ryan Hartman gut acht Minuten vor dem Ende die Wild wieder mit zwei Toren in Führung brachte. Eine schwere Aufgabe zwar für die Avs, aber immer noch genug Zeit für eine Aufholjagd – doch dann kam der große Auftritt von Nico Sturm: Auf Zuspiel der beiden Ex-Penguins Nick Bjugstad und Nick Bonino stürmte er alleine auf Philipp Grubauer zu und überwand ihn mit einem Schuss durch die Beine.

Die Avs gaben sich noch nicht geschlagen und nahmen „Gru“ früh vom Eis für den sechsten Angreifer. Aber auch dieses Verzweiflungsmanöver brachte nichts: Zweieinhalb Minuten vor dem Ende machte Sturm mit seinem Treffer ins leere Tor endgültig den Deckel auf dieses Spiel. Zu Sturms erstem Treffer sagte Wild-Head Coach Dean Evason, der Ende der 90er-Jahre zwei Spielzeiten in bei den damaligen Landshut Cannibals verbrachte: „Hätte man da eine Kamera auf unserer Bank gehabt, hätte man gesehen, dass die Begeisterung so groß war wie schon in der gesamten bisherigen Saison. Es ist definitiv schön zu sehen, dass ein Spieler wie er sich belohnt.“

Ganz nebenbei erreichten zwei Spieler der Wild wichtige Meilensteine: Zach Parise erzielte seinen 800. Scorerpunkt, Mats Zuccarello schraubte seine Bilanz auf 400 Zähler.



Philadelphia Flyers - New York Rangers 4:3

Bei der knappen Niederlage erlebte insbesondere Rangers-Stürmer Chris Kreider einen ärgerlichen Abend: Der dritte Hattrick seiner Karriere, der erste seit mehr als vier Jahren, verhalf den Rangers nicht zum Sieg. Sein dritter Treffer nach gut 43 Minuten war der zum 3:4 aus Sicht der Rangers, die in den verbleibenden mehr als 16 Minuten den Ausgleich nicht mehr erzwingen konnten. Claude Giroux absolvierte sein 903. Spiel im Trikot der Flyers. Er zog mit Bill Barber auf Rang zwei der Club-Rangliste gleich. Bis zur Nummer 1, Bobby Clarke mit 1.144 Spielen, ist es allerdings noch ein weiter Weg.

Die weiteren Ergebnisse der vergangenen Nacht im Überblick:

Tampa Bay Lightning – Carolina Hurricanes 3:0

Florida Panthers – Dallas Stars 0:3

Toronto Maple Leafs – Calgary Flames 2:1 (OT)

Arizona Coyotes – Anaheim Ducks 4:3

St. Louis Blues – Los Angeles Kings 1:2