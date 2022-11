Lesedauer: ca. 2 Minuten

Die Winnipeg Jets gleichen sechs Sekunden vor dem Ende aus und gewinnen in der Verlängerung bei den Seattle Kraken.

Mit zwei Treffern im Schlussdrittel glichen die San Jose Sharks bei ihrem Gastspiel in Minnesota einen 0:2-Rückstand aus – und holten sich im entscheidenden Schusswettbewerb noch den Zusatzpunkt. In der regulären Spielzeit hatten Frederick Gaudreau (7.) und Connor Dewar (44.) für die gastgebenden Minnesota Wild getroffen. Beim zweiten Treffer hatte Sharks-Verteidiger Erik Karlsson die Scheiben an der eigenen blauen Linie verloren und damit einen 2-gegen-0-Konter verschuldet, den die Gastgeber auch nutzten.

Dann aber drehten die Sharks auf, gaben 18 Torschüsse im Schlussabschnitt ab und waren damit auch erfolgreich: Erst stocherte Steven Lorentz zweimal nach zum Anschlusstreffer (55.), keine zwei Minuten später kam der große Moment von Stanley Cup-Sieger Nico Sturm, der für die Wild von 2018 bis 2022 111 NHL-Spiele bestritten hat. Nach einem Puckgewinn in der eigenen Zone nahm er den Pass von Erik Karlsson auf, marschierte auf dem rechten Flügel durch die neutrale Zone und traf mit einem verdeckten Handgelenkschuss durch die Beine von Wild-Verteidiger Jon Merrill hindurch und an Filip Gustavsson im Tor der Gastgeber vorbei zum Ausgleich. Es war Strum sechstes Saisontor. Vor diesem Doppelschlag hatten die Gastgeber mehr als 140 Minuten kein Gegentor kassiert.

Die Verlängerung brachte keinen Sieger – so musste der Shootout entscheiden. In der fünften Runde erzielte schließlich San Joses Alexander Barabanov den Siegtreffer für die Gäste aus Kalifornien.

Ähnlich dramatisch ging es beim Sieg der Winnipeg Jets bei den Seattle Kraken zu. Sechs Sekunden waren noch zu spielen, als Jets-Stürmer Blake Wheeler in Überzahl per Abstauber zum späten 2:2-Ausgleich traf. In der Verlängerung dauerte es dann keine Minute bis zur Entscheidung: Erst nahm Mark Scheifele Stanley Cup-Sieger Andre Burakovski die Scheibe im eigenen Drittel ab, spielte sie zu Josh Morrissey, der wiederum den mitgelaufenen Scheifele mit einem präzisen Querpass bediente, den Scheifele mühelos zum Siegtreffer für die Sharks verwertete.

Eine klare Angelegenheit war hingegen der 6:3-Heimsieg von Tampa Bay Lightning gegen die Washington Capitals. Vier Tore erzielten die Bolts alleine im ersten Drittel und stellten damit frühzeitig die Weichen auf Sieg. An allen vier Treffern war Verteidiger Michail Sergachev beteiligt. Der Russe schoss zwei Tore selbst und bereitete zwei weitere vor. Erstmals seit mehr als drei Jahren erreichte damit wieder ein Abwehrspieler vier Punkte in einem Drittel. Zuletzt gelang dies Morgan Reilly von den Toronto Maple Leafs.

Die weiteren Spiele der vergangenen Nacht im Überblick:

Philadelphia Flyers – Dallas Stars 1:5

Boston Bruins – Vancouver Canucks 5:2

New York Rangers – Arizona Coyotes 4:1