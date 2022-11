Lesedauer: ca. 2 Minuten

Die Washington Capitals fegen Vizemeister Tampa Bay vom Eis.

Die San Jose Sharks haben ihre Niederlagenserie gestoppt. Fünf Spiele in Folge hatten sie verloren, nun gelang ihnen ein wichtiger Sieg bei den Dallas Stars. Dabei verlängerte der Schweizer Timo Meier in Diensten der Sharks seine persönliche Erfolgsbilanz und traf nun auch im fünften Spiel hintereinander. Er erzielte nach 29 Sekunden im zweiten Drittel die zwischenzeitliche 3:2-Führung für die Kalifornier nach einem Scheibengewinn von Kevin Labanc an der blauen Linie der Stars. Dies baute Logan Couture nur 36 Sekunden später aus, als er wieder einen Turnover der Stars bestrafte.



Auch im Schlussabschnitt kamen die Haie wacher aus der Kabine. Wieder dauerte es nur 29 Sekunden, bis die rote Lampe aufleuchtete: Tomas Hertl ließ nach einem mustergültig vorgetragenen Angriff aus der eigenen Zone der Sharks den Stars-Keeper Jake Oettinger bei seinem Comeback nach Verletzungspause alt aus aussehen und vollendete mit einer sehenwerten Bewegung per Rückhandschuss. Nico Sturm kam für die Gäste auf gut Minuten Eiszeit, gab einen Torschuss ab - und stand am Ende des Spiels bei einem Wert von -4.



Die Pittsburgh Penguins scheinen ebenfalls wieder im Aufwind zu sein: Nach ihrer Niederlagenserie hatten sie mit dem Derbysieg in Washington den Negativtrend beendet und dies nun mit einem 4:2-Auswärtssieg in Toronto bestätigt. Die Leafs kamen dabei zunächst besser ins Spiel. Ex-Penguin Zach Aston-Reese traf zur Führung, die Jevgeni Malkin per Abstauber in der Schlussminute des ersten Drittels ausglich. Es war das 450. Tor seiner NHL-Karriere. Auch die Pens starteten in den Mittelabschnitt mit einem schnellen Tor: Malkin eroberte die Scheibe in der Zone der Leafs und passte sie blitzschnell zum freistehenden Jason Zucker, der per Direktschuss abschloss.

William Nylander glich diese in Überzahl der Kanadier spät im zweiten Drittel aus, nachdem er zuvor nur den Pfosten getroffen hatte, als er Penguins-Schlussmann Casey DeSmith bereits ausgespielt hatte und den Puck aus spitzem Winkel ins Tor schieben wollte. Im Schlussdrittel dauerte es wieder keine zwei Minuten bis zum Treffer der Gäste aus der Steel City. Brock McGin traf mit einem verdeckten Handgelenkschuss vom rechten Bullypunkt. Den Schlusspunkt setzte Jake Guentzel mit seinem Treffer ins leere Tor der Leafs.

Vor der Partie wurde die Hall of Fame-Zermonie dieses Jahres vollzogen: Daniel und Henrik Sedin, Daniel Alfredsson, Roberto Luongo, Riikka Sallinen und der 2012 verstorbenene Herb Carnegie in die Ruhmeshalle aufgenommen. Letzterer war in den 1940er und 1950er-Jahren einer der ersten dunkelhäutigen Eishockeyprofis.

Die Washington Capitals ließen Tampa Bay Lightning bei ihrem 5:1-Heimsieg keine Chance. Für Minnesota Wild erzielte Mats Zuccarello das goldene Tor bereits nach gut 18 Minuten zum 1:0-Auswärtssieg bei den Seattle Kraken.