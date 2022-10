Lesedauer: ca. 1 Minute

Der verletzte Philipp Grubauer kam beim Sieg der Kraken gegen die Sabres nicht zum Einsatz.

Die Detroit Red Wings verloren auf eigenem Eis klar mit 2:6 gegen die New Jersey Devils. Dabei waren sie nach nicht einmal drei Minuten in Führung gegangen durch Dylan Larkin. Dann aber zogen die Gäste mit vier Treffern in Folge bis zur 25. Spielminute letztlich uneinholbar davon. Die Red Wings verkürzten zwar noch einmal auf 2:4 (49.), dann aber machten die Devils mit einem Doppelschlag von Nico Hischier und Jesper Bratt innerhalb von 39 Sekunden den Deckel auf dieses Spiel.

Moritz Seider kam etwas mehr als 19 Minuten zum Einsatz, verzeichnete dabei einen Torschuss, verteilte zwei Hits und blockte einen Schuss.

Ebenfalls ohne Punkte blieb JJ Peterka bei der Niederlage seiner Buffalo Sabres in Seattle. Jamie Oleksiak und Morgan Geekie brachten die Gastgeber mit zwei schnellen Toren im ersten Drittel in Führung, die Daniel Sprong früh im zweiten Drittel ausbaute. Etwas Hoffnung schöpften die Gäste aus dem Staat New York nach dem Anschlusstreffer von Dylan Cozens (33.), doch nur dreieinhalb Minuten später stellten die Kraken durch Jared McCanns Powerplay-Tor den alten Abstand wieder her. Zur Mitte des Schlussabschnitts traf Matty Beniers ebenfalls in Überzahl zum 5:1-Endstand.

Damit endete auch die Rekordserie von Buffalos Verteidiger Rasmus Dahlin, der in den ersten fünf Saisonspielen jeweils ein Tor erzielt hatte. JJ Peterka kam auf gut 13 Minuten Eiszeit, verzeichnete einen Torschuss, einen Hit und stand bei zwei Gegentoren auf dem Eis.

Immerhin konnte sich Nico Sturm über ein weiteres Erfolgserlebnis freuen: Bei der 2:4-Heimniederlage seiner San Jose Sharks gegen die Vegas Golden Knights erzielte er bereits sein viertes Saisontor zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich, als er einen Schuss von Verteidiger Kevin Labanc unhaltbar abfälschte. Zuvor hatte Phil Kessel die Gäste aus dem Wüstenstaat in Führung gebracht. Es war sein 400. Karrieretor, das erste in dieser Spielzeit - und das in dem Spiel, mit dem er zum alleinigen Marathon-Mann der NHL wurde. Mit nunmehr 990 Partien in Serie hatte er eine mehr absolviert als der gerade zurückgetretene Keith Yandle.

Die weiteren Spiele der vergangenen Nacht im Überblick:

Columbus Blue Jackets - Arizona Coyotes 3:6

Boston Bruins - Dallas Stars 3:1

Montreal Canadiens - Minnesota Wild 1:3

New York Rangers - Colorado Avalanche 2:3 (SO)

Chicago Blackhawks - Florida Panthers 4:2

Calgary Flames - Pittsburgh Penguins 4:1

Los Angeles Kings - Tampa Bay Lightning 4:2