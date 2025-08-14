Fuggerstadt finale Station auf Europatour

Nico Sturm feiert Stanley Cup-Triumph erneut in Augsburg

14.08.2025, 22:59 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Obwohl die Trophäe verspätet in Augsburg eintrifft, verzichtete der Nationalspieler nicht den Erfolg mit den Fans zu zelebrieren.

Am heutigen Donnerstag erfüllte sich für Nico Sturm erneut ein besonderer Moment: Der deutsche Nationalspieler präsentierte den Stanley Cup zum zweiten Mal in seiner Heimatstadt Augsburg. Der 30-Jährige, der seine Karriere im Nachwuchs des Augsburger EV begann, gewann die begehrte Trophäe im Juni mit den Florida Panthers, die zum zweiten Mal in Folge die Edmonton Oilers um Superstar Leon Draisaitl im Stanley Cup Finale besiegten.

In diesem Sommer war Augsburg die finale Station des Stanley Cups auf seiner Europatour. Anders als vor drei Jahren, als Sturm ein umfangreiches Tagesprogramm bot, musste der öffentliche Teil dieses Mal kürzer ausfallen. Grund dafür war die spätere Ankunft des Pokals in der Fuggerstadt. Im Südfoyer des Curt-Frenzel-Stadions war der Stanley Cup ausgestellt und für Fans zur Selfie-Gelegenheit freigegeben. Sturm stand für Autogramme bereit und ermöglichte den knapp 1.000 gekommenen Fans persönliche Erinnerungsfotos mit der Trophäe.

„Für mich ist eine Herzensangelegenheit, den Stanley Cup in meine Heimatstadt zu bringen“, äußerte sich Nico Sturm emotional. „Das Curt-Frenzel-Stadion ist für mich immer noch ein besonderer Ort, schließlich hat meine Eishockeyreise dort vor über zwei Jahrzehnten begonnen. Leider sind wir zeitlich sehr limitiert und können deshalb kein so großes Programm wie 2022 auffahren. Dennoch wollte ich wenigstens auf einen kleinen öffentlichen Teil nicht verzichten. Ich freue mich auf viele Eishockeyfans im CFS!“

Bereits 2022 durfte Sturm den Cup nach dem Triumph mit der Colorado Avalanche nach Augsburg bringen – damals setzte er ein echtes Zeichen der Verbundenheit mit seiner Heimat: im Curt-Frenzel-Stadion, im Goldenen Saal des Rathauses und im Goldenen Buch der Stadt wurde sein Triumph ausgiebig gefeiert.

In der kommenden Saison kehrt Sturm zu den Minnesota Wild zurück, die dem Augsburger als ungedrafteten Spieler zu seinem NHL-Debüt verhalfen und für die er von 2018 bis 2022 unter Vertrag stand.