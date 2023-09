Lesedauer: ca. 1 Minute

Die NHL ist am Sonntag auch in Nordamerika in die knapp zweiwöchige Testspielphase gestartet und die beiden deutschen Spieler Tim Stützle und JJ Peterka steuerten Treffer zum Sieg ihrer Teams bei.

Doppeltorschütze Stützle führt Ottawa zu Sieg

Tim Stützle traf doppelt beim knappen 3:2-Erfolg seiner Ottawa Senators im kanadischen Duell gegen die Toronto Maple Leafs. Nachdem Brady Tkachuk den Torreigen für den kanadischen Hauptstadt-Klub eröffnete, erhöhte Stützle im ersten Abschnitt auf 2:0. Zwar konnten die Maple Leafs ausgleichen, doch Stützle markierte kurz vor der zweiten Drittelpause in Überzahl mit einem sehenswerten Schuss das 3:2, was letztendlich auch den Endstand bedeutete. Der 21-jährige Nationalspieler erhielt mit knapp 22 Minuten die meiste Einsatzzeit aller Stürmer der Senators.



Peterka trifft zum Anschluss und im Penaltyschießen

Ebenfalls treffsicher zeigte sich JJ Peterka beim 4:3-Auswärtssieg nach Penaltyschießen seiner Buffalo Sabres gegen die Washington Capitals. Peterka gelang der 1:2-Anschlusstreffer, als er zunächst per Alleingang scheiterte, jedoch seinen eigenen Abpraller im Tor unterbrachte. Die Sabres drehten im Anschluss die Partie in eine 3:2-Führung, brachte diese allerdings nicht über die Zeit. Da in der Overtime keinem Team ein Treffer gelang, musste das Shootout entscheiden. Während für die Caps nur Sonny Milano traf, brachten JJ Peterka und Brandon Biro mit ihren verwandelten Penaltys den Sieg für Buffalo unter Dach und Fach. In knappen 19 Minuten Spielzeit verbuchte Peterka fünf Torschüsse und kam sowohl in Über- als auch Unterzahl zum Einsatz.

Draisaitl, Sturm und Gawanke nicht im Einsatz

Leon Draisaitl kam beim 1:2 nach Penaltyschießen seiner Edmonton Oilers gegen die Winnipeg Jets ebenso nicht zum Einsatz, wie auch Nico Sturm und Leon Gawanke beim 5:2 der San Jose Sharks gegen Meister Vegas Golden Knights.