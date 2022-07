Lesedauer: ca. 1 Minute

Die National Hockey League hat am gestrigen Mittwoch den Spielplan der Saison 2022-23 veröffentlicht. Während die San Jose Sharks und Nashville Predators die Saison in Prag im Rahmen der Global Series eröffnen, empfangen die New York Rangers zum Auftakt in Nordamerika die Tampa Bay Lightning.

Die NHL hat am Mittwoch den 1.312 Spiele umfassenden Spielplan zur neuen Saison 2022-23 veröffentlicht. Die Nashville Predators eröffnen die Saison mit zwei Spielen am 7. und 8. Oktober in der O2 Arena in Prag im Rahmen der Global Series gegen die San Jose Sharks. Demnach wird erstmals seit 2019 wieder ein NHL-Spiel in Europa ausgetragen, nachdem die vergangenen beiden Jahre dem Coronavirus zum Verhängnis wurden. In Nordamerika machen die New York Rangers am 11. Oktober den Auftakt im heimischen Madison Square Garden gegen die Tampa Bay Lightning, was zugleich die Neuauflage des diesjährigen Eastern Conference-Finales bedeutet. Einen Tag später (12. Oktober) findet für den frischgebackenen Stanley Cup Champion Colorado Avalanche die Bannerzeremonie vor dem Heimspiel gegen die Chicago Blackhawks statt. Am 4. und 5. November macht die Global Series im finnischen Tampere halt, wo Colorado für zwei Spiele auf die Columbus Blue Jackets trifft.

Bei den deutschen Akteuren greifen am 12. Oktober erstmals Leon Draisaitl mit den Edmonton Oilers im Rogers Place gegen die Vancouver Canucks und Nationaltorhüter Philipp Grubauer mit den Seattle Kraken bei den Anaheim Ducks in das Geschehen ein. Zwei Tage später kehrt auch der beste NHL-Rookie der abgelaufenen Saison Moritz Seider mit den Detroit Red Wings vor heimischer Kulisse gegen die Montreal Canadiens zurück auf das Eis.

Zu den weiteren Highlights der Saison gehört der Doubleheader an Thanksgiving (25. November) mit den Pittsburgh Penguins, die bei den Philadelphia Flyers gastieren und die Tampa Bay Lightning auf die St. Louis Blues treffen.

Das Freiluftspektakel "NHL Winter Classic" findet am 2. Januar 2023 im Fenway Park, Heimstätte des Baseball-Clubs Boston Red Sox, zwischen den Boston Bruins und Pittsburgh Penguins statt.

Die Florida Panthers sind Ausrichter des NHL All-Star Weekends, bei dem am 3. Februar die Skills-Wettbewerbe und am 4. Februar das All-Star Game stattfinden.

Jedes der 32 NHL-Teams trägt 82 Spiele aus, davon 3-4 Spiele gegen jedes der sieben Kontrahenten aus der eigenen Division, drei Spiele gegen die acht Teams der anderen Division aus der eigenen Conference und gegen die 16 Teams aus der anderen Conference je zwei Partien. Am 13. April 2023 endet die reguläre Saison mit 15 Partien, bevor die besten Teams mit den Playoffs beginnen und den neuen Stanley Cup-Sieger ermitteln.