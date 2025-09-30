Philipp Grubauer und Moritz Seider ebenfalls im Einsatz

NHL-Testspiele: Nikita Quapp überzeugt im Tor für Carolina

30.09.2025, 14:04 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Rund eine Woche vor dem Saisonstart der NHL geht die Vorbereitung in die entscheidende Phase. Drei deutsche standen in der vergangenen Nacht auf dem Eis.

Nikita Quapp stand erstmals für die Carolina Hurricanes zwischen den Pfosten. Beim 3:4 (0:1, 2:1, 1:1, 0:1) nach Verlängerung gegen Meister Florida Panthers kam der 22-Jährige im Schlussabschnitt in die Partie und wehrte 15 von 17 Schüssen ab und verzeichnete eine Fangquote von 88,2%. Nach nur 28 Sekunden in der Overtime entschied Jack Studnicka in Überzahl für den Siegtreffer der Panthers.

Nationaltorhüter Philipp Grubauer durfte hingegen die volle Distanz im Tor der Seattle Kraken stehen. Der Rosenheimer verzeichnete beim 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen gegen die Calgary Flames 20 Paraden und musste sich nur dem erst 19-jährigen Russen Matvei Gridin in der regulären Spielzeit geschlagen geben. Der Erstrundenpick sorgte auch im Shootout für die Entscheidung zugunsten der Kanadier.

Ebenfalls eine Niederlage gab es für Verteidiger Moritz Seider, der mit den Detroit Red Wings 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) gegen die Pittsburgh Penguins verlor. Der 24-jährige Nationalverteidiger erhielt mit 22:39 Minuten die meiste Eiszeit seines Teams und hatte mit vier Torschüssen, einem Block und vier Checks eine auffällige Partie.

Auch der neue Cheftrainer Marco Sturm musste mit den Boston Bruins eine 2:3 (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)-Niederlage nach Penaltyschießen gegen die Philadelphia Flyers hinnehmen. Die Bruins kämpften sich zweimal zurück in die Partie, doch Bobby Brink sorgte im Shootout für den Sieg der Flyers.

In den weiteren Partien siegten die New York Rangers 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) im Stadtderby gegen die New York Islanders und die Anaheim Ducks behielten im kalifornischen Nachbarschaftsduell ebenfalls mit 3:2 (0:0, 3:1, 0:1) gegen die San Jose Sharks die Oberhand.