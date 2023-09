Arizona Coyotes schicken Julian Lutz in Junioren-Liga

Am Dienstag standen mit Moritz Seider (Detroit), Nico Sturm und Leon Gawanke (beide San Jose) gleich drei deutsche Akteure im Rahmen der Vorbereitung auf die anstehende NHL-Saison mit ihren Teams auf dem Eis.

Moritz Seider erzielte beim 4:3-Sieg seiner Detroit Red Wings gegen die Pittsburgh Penguins das Ausgleichstor zum zwischenzeitlichen 3:2. Mit einem wuchtigen Schlagschuss von der blauen Linie in Überzahl traf der 22-jährige Verteidiger, der mit 23:03 Minuten die meiste Eiszeit seines Teams erhielt. Bei den Penguins kamen die Stars Sidney Crosby und Evgeni Malkin, sowie Neuzugang Erik Karlsson nicht zum Einsatz.

Die San Jose Sharks unterlagen im kalifornischen Duell den Anaheim Ducks mit 2:4. Nach 0:3-Rückstand nach nur 13 Minuten kämpften sich die Sharks nochmal bis zum Schlussdrittel auf 2:3 heran. Nico Sturm, der 17 Minuten auf dem Eis stand, steuerte die Vorlage zum 2:3 bei. Der Augsburger stand sowohl in Über- als auch Unterzahl auf dem Eis und gewann sieben von elf Anspielen. Verteidiger Leon Gawanke stand erstmals für die Sharks auf dem Eis und durfte in 17:23 Minuten wichtige Erfahrung sammeln.

Beim 4:1-Achtungserfolg der Buffalo Sabres gegen die Boston Bruins, wurde JJ Peterka bei Buffalo geschont. Julian Lutz, der in seiner einzigen Partie am vergangenen Sonntag für die Arizona Coyotes beim 5:1 gegen die St. Louis Blues einen Treffer erzielte, wurde bereits von der Franchise in die Junioren-Liga USHL zu den Green Bay Gamblers geschickt, um sich dort weiter zu entwickeln.