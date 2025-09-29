ÜbersichtLiveticker Ergebnisse Tabelle Spielplan Playoffs Transfers
29-Jähriger glänzt mit Vier-Punkte-Spiel

NHL-Testspiele: Leon Draisaitl führt Edmonton Oilers zu Sieg gegen Vancouver

Leon Draisaitl.
Leon Draisaitl glänzte mit zwei Toren und zwei Vorlagen im Testspiel der Edmonton Oilers. (picture alliance/AP Images)

Noch knapp eine Woche bis zum NHL-Saisonstart - Während Josh Samanski ein weiteres Spiel für Edmonton bestreiten durfte, wurden drei andere Deutsche in die AHL beordert.

Leon Draisaitl hat sich in der vergangenen Nacht in guter Frühform präsentiert. Beim 4:3 (2:0, 1:0, 1:3)-Testspielerfolg der Edmonton Oilers gegen die Vancouver Canucks war der 29-jährige Kölner an allen vier Treffern seines Teams beteiligt. Während er zu den Treffern zum 1:0 und 2:0 durch Connor McDavid und Trent Frederic die Vorarbeit leistete, markierte er das 3:0 und 4:2 selbst. Auch Josh Samanski stand erneut im Kader und verzeichnete in 11:22 Minuten zwei Torschüsse und einen Check.

Tim Stützle feierte mit den Ottawa Senators einen 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)-Sieg gegen die New Jersey Devils. Der 23-jährige Mittelstürmer gab die Vorlage zum späten 1:0 durch Stephen Halliday in der 56. Minute. Sens-Goalie Linus Ullmark benötigte lediglich 14 Paraden, um den Shutout unter Dach und Fach zu bringen. 

Die beiden deutschen Akteure Maksymilian Szuber und Tim Lutz wurden hingegen, wie erwartet, von den Utah Mammoth zu deren AHL-Farmteam Tucson Roadrunners geschickt, um dort zunächst in die Saison zu starten und sich mit guten Leistungen für den NHL-Kader zu empfehlen. 

Ebenfalls in die AHL wurde der ehemalige Torhüter der Adler Mannheim Arno Tiefensee von den Dallas Stars geschickt. Der 23-Jährige soll planmäßig bei Farmteam Texas Stars zum Einsatz kommen und dort wichtige Spielpraxis sammeln.

