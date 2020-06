Lesedauer: ca. 1 Minute

Die NHL-Klubs können seit Montag in Kleingruppen Trainingseinheiten in ihren Einrichtungen ausüben. Dies bedeutet, dass die NHL in Phase 2 zur Wiederaufnahme der Saison übergegangen ist.

Große Erleichterung bei den NHL-Spielern und deren Teams. Die nächste Hürde zur Fortsetzung der laufenden Saison konnte mit dem Start der Phase 2 genommen werden. Ein Großteil der 24 Teams, welcher zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt ist, hat in dieser Woche die Trainingsstätte wiedereröffnet. Die Spieler dürfen zusammen und in Kleingruppen auf freiwilliger Basis, unter Einhaltung strenger Hygiene-Vorschriften trainieren. In Phase drei, welche nicht vor Anfang Juli erwartet wird, würden die Teams mit Mannschaftstraining beginnen und sich im Rahmen von Trainingscamps auf die bevorstehenden Playoffs (Phase 4) vorbereiten. Bislang wurde für die dritte und vierte Phase noch kein konkreter Zeitplan bekanntgegeben. Die NHL hat die Saison wegen der Corona-Pandemie seit dem 13. März unterbrochen.