Ein Weltstar kehrt in seine Heimat zurück. Nach wochenlangen Spekulationen hat der schwedische Vizemeister Brynäs IF am Montag offiziell die Rückkehr von NHL-Star Nicklas Bäckström bestätigt.

Der 37-jährige Center unterschreibt bei seinem Heimatverein aus Gävle einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison. „Ich habe immer gespürt, dass ich, wenn sich die Möglichkeit ergibt, eines Tages noch einmal für Brynäs spielen möchte. Schon seit Langem verspüre ich eine große Motivation, zu Brynäs zurückzukehren“, sagte Bäckström auf der Vereinswebsite.

Nicklas Bäckström ist im benachbarten Valbo geboren und erlernte dort das Eishockeyspielen. Im Juniorenalter wechselte er zu Brynäs IF, wo er zunächst in der SHL debütierte und sich anschließend zu einem NHL-Superstar entwickelte.

Im NHL-Draft von 2006 wurde er von den Washington Capitals an vierter Stelle gepickt. Es folgten 18 Spielzeiten mit 1105 Spielen und 1033 Punkten in der besten Liga der Welt, als Center von niemand Geringerem als dem aktuellen Rekordtorschützen der NHL, Alexander Ovechkin. Das Bäckström einen maßgeblichen Anteil an dessen Rekord hat, ist unbestritten.

Unter schwedischen Spielern haben lediglich Mats Sundin (1349), Daniel Alfredsson (1157), Nicklas Lidström (1142), sowie Henrik (1070) und Daniel Sedin (1041) mehr NHL-Punkte sammeln können.

Comeback nach gesundheitlichen Rückschlägen

Für den Stanley-Cup Gewinner von 2018 ist es nicht nur eine Rückkehr in die Heimat, sondern auch ein sportliches Comeback nach einem langen Kampf mit einer hartnäckigen Hüftverletzung, die ihn zu mehreren Operationen und einer intensiven Rehabilitationsphase zwang - zeitweise stand sogar das Karriereende im Raum.

Sein letztes Pflichtspiel für die Capitals bestritt Bäckström im Oktober 2023. „Nach der Reha und fast zwei Saisons ohne Spiel bin ich voller Energie und Motivation, dem Verein zu zukünftigen Erfolgen zu verhelfen. Ich kann es kaum abwarten“, richtet Bäckström den Blick nach vorne.

„Er hat uns signalisiert, dass er darauf brennt, für uns aufzulaufen. Wenn ich das von ihm höre, empfinde ich Freude, Dankbarkeit und Stolz. Nicklas ist nicht nur einer der besten Center aller Zeiten, sondern auch eine Persönlichkeit und Leader - auf und neben dem Eis. Das macht ihn zu einem Vorbild für all das, wofür wir stehen“, beschreibt Sportchef Johan Alcén seine Vorfreude auf die Neuverpflichtung.