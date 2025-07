Lesedauer: ca. 1 Minute

Die NHL hat am Mittwoch offiziell den vollständigen Spielplan für die Saison 2025/26 veröffentlicht. Besonderheit ist diesmal, dass aufgrund Olympia 2026 die Liga für 19 Tage pausiert.

Die Regular Season umfasst erneut 82 Spiele pro Team (insgesamt 1.312 Begegnungen) und startet am 7. Oktober 2025 mit einem spektakulären Triple-Header.

Der Auftakt wird von Meister Florida Panthers eingeläutet, wenn der Titelverteidiger bei der Heimpartie sein zweites Stanley-Cup-Banner unter das Hallendach hissen und anschließend gegen die Chicago Blackhawks antritt. Im Anschluss bietet die Begegnung zwischen den Pittsburgh Penguins und den New York Rangers im Madison Square Garden Spannung, da Rangers-Coach Mike Sullivan bei seinem Debüt direkt auf seinen ehemaligen Klub trifft, den er zu zwei Meistertiteln führte. Im Anschluss empfängt die Colorado Avalanche in der Crypto.com Arena die Los Angeles Kings.

Einen Tag später feiert Marco Sturm sein Debüt als NHL-Trainer, wenn er mit den Boston Bruins bei den Washington Capitals gastiert. Ebenfalls am 8. Oktober startet Leon Draisaitl mit den Edmonton Oilers in der Battle of Alberta gegen die Calgary Flames in die Saison. Am 9. Oktober sind dann auch die weiteren deutschen Akteure im Einsatz - JJ Peterka debütiert mit den Utah Mammoth bei den Colorado Avalanche, Moritz Seider empfängt mit den Detroit Red Wings die Montreal Canadiens, Tim Stützle gastiert mit den Ottawa Senators bei den Tampa Bay Lightning, Nico Sturm gibt sein Comeback für die Minnesota Wild bei den St. Louis Blues und Philipp Grubauer startet mit den Seattle Kraken zu Hause gegen die Anaheim Ducks.

Die Hauptrunde endet am 16. April 2026 und pausiert im Februar für 19 Tage aufgrund der Teilnahme zahlreicher NHL-Stars an den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand–Cortina.

Der Spielplan bietet darüber hinaus einige spannende Highlights: Die Pittsburgh Penguins und Nashville Predators werden an der NHL Global Series 2025 teilnehmen und am 14. und 16. November in Stockholm zwei reguläre Saisonspiele austragen. Die Revanche des Stanley-Cup-Finales zwischen den Florida Panthers und den Edmonton Oilers findet am 22. November statt. Das Freiluftspektakel Winter Classic findet am 2. Januar 2026 in Miami (Panthers vs. Rangers) statt und die Stadium Series ist am 1. Februar 2026 in Tampa (Lightning vs. Bruins).