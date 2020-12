Lesedauer: ca. 2 Minuten

Die NHL hat den Spielplan der neuen Saison veröffentlicht und startet gleich mit fünf interessenten Partien am 13. Januar. Jedes Team bestreitet dabei 56 Hauptrunden-Partien und duelliert sich nur mit den Teams aus der eigenen Division.

Zum Saisonauftakt der National Hockey League stehen am 13. Januar fünf Partien auf dem neu veröffentlichen Spielplan, der ab sofort auch in der Hockeyweb-App abrufbar ist. Stanley Cup-Sieger Tampa Bay Lightning empfängt die Chicago Blackhawks. Vor Spielbeginn erfolgt das Hissen des zweiten Meisterschafts-Banner unter das Hallendach der Amalie-Arena. Die beiden deutschen Oilers-Akteure Leon Draisaitl und Neuzugang Dominik Kahun treffen zu Hause im Rogers Place auf die Vancouver Canucks, für die Marc Michaelis auflaufen könnte. Nationaltorhüter Philipp Grubauer eröffnet mit den Colorado Avalanche im Pepsi Center gegen Ex-Champion St. Louis Blues, während das Original-Six-Duell zwischen den Toronto Maple Leafs und Montreal Canadiens Spannung verspricht. Ein brisantes Aufeinandertreffen gibt es zwischen den Rivalen Philadelphia Flyers und Pittsburgh Penguins. Am 14. Januar starten dann auch Lean Bergmann mit den San Jose Sharks auswärts bei den Arizona Coyotes und Tobi Rieder mit seinem neuen Verein Buffalo Sabres gegen die Washington Capitals. Zudem empfängt Goalie Thomas Greiss mit den Detroit Red Wings die Carolina Hurricanes und Nico Sturm gastiert am selben Tag mit den Minnesota Wild bei Co-Trainer Marco Sturm und seinen Los Angeles Kings. Sollte Tim Stützle direkt den Sprung in den Kader der Ottawa Senators schaffen, würde er sein erstes NHL-Spiel am 15. Januar im kanadischen Duell gegen die Toronto Maple Leafs bestreiten. Sowohl das Winter Classic, welches am Neujahrstag in Minneapolis auf dem Target Field zwischen den Minnesota Wild und St. Louis Blues stattfinden sollte, als auch das bei den Florida Panthers geplante All-Star Game wurden wegen der unklaren Situation aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Insgesamt beinhaltet die verkürzte Saison 868 Spiele, in der jedes Team bis zum 8. Mai 56 Partien in der regulären Saison absolviert. Dabei treten die Teams aus den Divisionen West, East und Central achtmal gegeneinander an, während in der rein kanadischen Division West die Mannschaften neun- bzw. zehnmal aufeinander treffen. Im Anschluss finden die Playoffs ab dem 11. Mai statt, für die sich jeweils die besten vier Teams der neu gestaffelten Divisionen West, North (nur kanadische Teams), Central und East qualifizieren. Die ersten beiden Runden werden nur innerhalb der eigenen Division ausgetragen. Dabei spielt in der ersten Runde das erstplatzierte Team gegen den Viertplatzierten und das zweitplatzierte Team gegen den Drittplatzierten. Im Halbfinale werden die Teams dann nach den Punkten aus der regulären Saison gelistet, wobei Platz eins gegen den Viertplatzierten und das zweitplatzierte Team gegen Platz drei antritt. Sollte im Stanley Cup-Finale ein Spiel 7 nötig sein, würde dieses spätestens am 9. Juli ausgetragen und der neue Meister gekürt werden. Am 21. Juli erfolgt der Expansion Draft des 32. NHL-Teams Seattle Kraken und zwei Tage später steht die erste Runde des NHL-Drafts auf dem Programm.