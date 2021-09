Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die National Hockey League – genauer gesagt: die NHL-Spieler – kehren zu den Olympischen Spielen zurück. Wie die nordamerikanische Profiliga und die Spielergewerkschaft NHLPA mitteilten, einigte sich die Liga mit dem internationalen Eishockey-Verband IIHF auf die Teilnahme der NHL-Spieler am olympischen Eishockey-Turnier.

Die NHL wird ihre reguläre Saison damit in der Zeit vom 3. bis zum 22. Februar 2022 unterbrechen. In dieser Zeit ist zudem auch das noch nicht genau terminierte NHL Allstar Weekend in Las Vegas geplant. Zudem erhalten die Spieler die Erlaubnis, in Peking an den Winterspielen teilzunehmen. Bereits von 1998 bis 2014 nahmen die NHL-Spieler an fünf aufeinanderfolgenden Olympischen Spielen teil. Für die Spiele von 2018, bei denen Deutschland sensationell die Silbermedaille gewann, kam es zu keiner Einigung zwischen NHL und IIHF.

„Wir verstehen, wie leidenschaftlich die NHL-Spieler darüber empfinden, ihre Länder zu repräsentieren“, sagte NHL Deputy Commissioner Bill Daly in einer Mitteilung der Liga. „Wir sind sehr glücklich darüber, die Verhandlungen darüber abzuschließen, die erlauben werden, den Wettbewerb der besten Spieler auf olympischer Ebene wieder aufzunehmen.“ Die Liga behält sich allerdings das Recht vor, die Zustimmung wieder zurückzuziehen, sollte sich die Corona-Pandemie ungünstig entwickeln und so die Gesundheit der Spieler gefährden.

„Ihre Länder bei den Olympischen Spielen zu repräsentieren, ist wichtig für die Spieler, sogar in diesen unsicheren Zeiten“, betonte Don Zavelo von der Spielergewerkschaft NHLPA.

IIHF-Präsident René Fasel erklärte: „Ich weiß, dass ich für Eishockey-Fans auf der ganzen Welt sprechen kann, wenn ich sage, dass wir die Entscheidung begrüßen, dass sich die besten Spieler beim olympischen Eishockey-Turnier gegenüberstehen.“

Mit dieser Entscheidung könnte beispielsweise auch Leon Draisaitl für Deutschland sein Debüt bei den Olympischen Spielen geben.