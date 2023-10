Lesedauer: ca. 2 Minuten

Die Vegas Golden Knights siegen bei Banner-Zeremonie gegen die Seattle Kraken, Chicago überrascht gegen Pittsburgh und Tampa Bay gelingt Erfolg gegen Nashville.

Mit drei Partien ist die NHL in die neue Saison gestartet. Vor allem die Partie zwischen den Pittsburgh Penguins mit Sidney Crosby und den Chicago Blackhawks um Rookie Connor Bedard stand im Fokus des Geschehens.

Connor Bedard überzeugt bei NHL-Debüt mit Chicago

Die Chicago Blackhawks gewannen ihren Gastauftritt bei den Pittsburgh Penguins mit 4:2. Dabei steuerte der erst 18-jährige Connor Bedard bei seinem NHL-Debüt direkt eine Vorlage zum wichtigen 1:2-Anschlusstreffer durch Neuzugang Ryan Donato bei, der nach 0:2-Rückstand der Beginn einer Aufholjagd sein sollte. Die weiteren Tore für die Blackhawks markierten Cole Guttman, Jason Dickinson und der ebenfalls neu verpflichtete Nick Foligno per Emptynetter. Für die 2:0-Führung der Gastgeber sorgten zuvor Bryan Rust und Superstar Sidney Crosby. Pens-Neuzugang Erik Karlsson konnte sich nach seinem spektakulären Wechsel von den San Jose Sharks noch nicht entscheidend in Szene setzen. Der deutsche Nationalspieler Lukas Reichel verzeichnete in 14:45 Minuten zwei Torschüsse und hatte einen Plus-Minus-Wert von -1. Zum Matchwinner der Hawks avancierte insbesondere Torhüter Petr Mrazek, der 38 Schüsse parierte und eine starke Fangquote von 95 Prozent hatte.

Banner-Zeremonie folgt Sieg der Vegas Golden Knights gegen Seattle

Meister Vegas Golden Knights feierte zunächst eine spektakuläre Banner-Zeremonie, in dem Kapitän Mark Stone den Stanley Cup präsentierte und im Anschluss mit Hilfe eines überdimensionalen Spielautomaten das „Ziehen des Banners unter die Decke“ aktiviert wurde.





Danach bezwang man die Seattle Kraken um den deutschen Nationaltorhüter Philipp Grubauer (24 Paraden) mit 4:1 und startete so erfolgreich in die neue Saison. Vorentscheidend war eine schnelle 3:0-Führung bis zur 22. Minute durch die Tore von Chandler Stephenson, Jonathan Marchessault und Ivan Berbashev. Zwar verkürzte Jared McCann für Seattle zum 1:3, doch konnte man eine fünfminütige Überzahl nach einem bösen Kopfcheck von Brett Howden an Brandon Tanev nicht zum Erfolg nutzen. Vegas-Goalie Adin Hill überragte mit 32 Paraden und einer Fangquote von 97 Prozent. Jack Eichel machte per Emptynetter den Deckel drauf und so siegten die Golden Knights im Duell der beiden jüngsten NHL-Franchises.



Kucherov markiert ersten Treffer der neuen Saison

Die Tampa Bay Lightning gestalteten ihren Saisonstart mit einem 5:3 gegen die Nashville Predators erfolgreich. Das allererste erste Tor der neuen Saison markierte Nikita Kucherov nach 9:48 Minuten im ersten Abschnitt. Die Matchwinner für die Bolts waren neben Kucherov (zwei tore) Nicolas Paul (zwei Tore, eine Vorlage) und Brayden Point (drei Vorlagen). Das zwischenzeitliche 3:2 für Tampa Bay besorgte Brandon Hagel mit einem verwandelten Penaltyschuss. Auf Seiten der Preds wusste Neuzugang Ryan O‘Reilly mit einem Tor und einer Vorlage zu überzeugen.

Die Ergebnisse von Dienstag, 10.10.23 in der Übersicht:

Tampa Bay Lightning - Nashville Predators 5:3

Pittsburgh Penguins - Chicago Blackhawks 2:4

Vegas Golden Knights - Seattle Kraken 4:1