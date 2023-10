Lesedauer: ca. 4 Minuten

Mit Leon Draisaitl, Tim Stützle, Moritz Seider, Philipp Grubauer, JJ Peterka, Nico Sturm und Lukas Reichel starten sieben deutsche Spieler in die NHL Saison 2023/24. Leon Gawanke, Maksymilian Szuber, Julian Lutz und Norwin Panocha müssen auf ihr NHL-Debüt warten.

Am heutigen Abend startet die NHL in ihre 107. Saison seit ihrer Gründung mit drei Partien. Den Anfang machen die Tampa Bay Lightning gegen die Nashville Predators (23:30 Uhr), bevor Stanley Cup-Sieger Las Vegas Golden Knights im Rahmen des Heimspiels gegen die Seattle Kraken um Nationaltorhüter Philipp Grubauer die Banner-Zeremonie feiert. Den Abschluss machen die Pittsburgh Penguins mit Sidney Crosby und Neuzugang Erik Karlsson gegen die Chicago Blackhawks, bei denen Lukas Reichel voraussichtlich erstmals von Anfang im Kader steht, aber vor allem das 18-jährige Supertalent Connor Bedard im Fokus steht.



Leon Draisaitl visiert mit den Edmonton Oilers den Stanley Cup an

Superstar Leon Draisaitl startet einen Tag später mit den Edmonton Oilers im kanadischen Duell gegen die Vancouver Canucks. Der 27-jährige Kölner pulverisierte in der vergangenen Saison seine persönliche Punkteausbeute (zuvor 110) auf 128 Scorerpunkte (52 Tore, 76 Vorlagen) und lag in der Topscorer-Wertung lediglich hinter Teamkollege Connor McDavid (153 Punkte). Nach dem Playoff-Aus in der zweiten Runde gegen den späteren Meister Vegas Golden Knights, wollen die Edmonton Oilers nun den großen Sprung schaffen und den Stanley Cup in Angriff nehmen.

Tim Stützle reift zum Superstar und will mit Ottawa in die Playoffs

Tim Stützle gastiert ebenfalls in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit den Ottawa Senators bei den Carolina Hurricanes. Der 21-jährige Angreifer verbuchte in der vergangenen Spielzeit 90 Scorerpunkte (39 Tore, 51 Vorlagen), avancierte damit zum Topscorer der Senators und ist somit auf dem besten Weg sich zu einem der besten Spieler der Liga zu entwickeln. Mit den Ottawa Senators ist das Ziel nach sechs Jahren Abstinenz wieder die Playoffs zu erreichen.

Moritz Seider will als Top-Verteidiger mit Detroit zurück in die Endrunde

Die Detroit Red Wings um Verteidiger-Ass Moritz Seider greifen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag beim Gastspiel bei den New Jersey Devils in das Geschehen ein. Seider ist mit 22 Jahren bereits zum Top-Verteidiger der Red Wings herangereift und verzeichnete in der abgelaufenen Spielzeit 42 Punkte (5 Tore, 37 Assists). Die Ambitionen mit der erfolgsverwöhnten Franchise sind nach sieben Jahren wieder die Playoff-Qualifikation zu erreichen.

Starke Playoff-Form von Philipp Grubauer der Grundstein des Kraken-Erfolgs

Nationaltorhüter Philipp Grubauer überraschte in der vergangenen Saison mit den Seattle Kraken in deren erst zweiten Saison, nachdem sie in der ersten Runde Titelverteidiger Colorado Avalanche eliminierten. Danach folgte das knappe Aus in sieben Spielen gegen die Dallas Stars. Der 32-jährige Rosenheimer fand in den Playoffs zu seiner gewohnten Form zurück und war einer der Hauptgründe für den Erfolg der jüngsten Franchise. Beim Saisonauftakt in Vegas können die Kraken direkt beweisen, ob mit ihnen auch in der neuen Saison zu rechnen ist. Sollte Grubauer seine Form aus den Playoffs mitnehmen, dürfte die erneute Playoff-Teilnahme das Minimalziel sein.

JJ Peterka hat noch viel Potential und will mit Buffalo für Furore sorgen

John-Jason Peterka startet in seine zweite volle Saison mit den Buffalo Sabres, nachdem er in der vergangenen Spielzeit mit 32 Punkten (12 Tore, 20 Vorlagen) zu überzeugen wusste. Der talentierte 21-jährige Münchner dürfte in der zweiten Sturmreihe zum Einsatz kommen, muss jedoch erstmal im zweiten Jahr seine guten Leistungen aus dem Vorjahr konstant bestätigen. Mit den Buffalo Sabres ist nach dem knappen Verpassen in der letzten Spielzeit die Endrunden-Teilnahme das klare Ziel.

Nico Sturm mit mehr Verantwortung bei schwachen San Jose Sharks

Ebenfalls in der Nacht von Donnerstag auf Freitag empfängt Nico Sturm mit den San Jose Sharks den Meister Vegas Golden Knights. Für Sturm ist es die zweite Saison bei den Kaliforniern, nachdem er im ersten Jahr bei Scorerpunkten (26), Toren (14) und Vorlagen (12) jeweils persönliche Bestmarken aufstellte. Der 28 Jahre alte Rosenheimer gilt als Bullyspezialist und dürfte vor allem in den hinteren Sturmreihen und in Unterzahl wichtige defensive Aufgaben erhalten. San Jose befindet sich weiter im Neuaufbau und dürfte am unteren Tabellenende anzusiedeln sein.

Lukas Reichel hat sich Kaderplatz erkämpft und ist zusammen mit Connor Bedard ein Lichtblick in Chicago

Lukas Reichel hatte bei seinen ersten 23 Saisoneinsätzen mit 15 Punkten (sieben Tore, acht Vorlagen) in der vergangenen Saison überzeugt und sich im Trainingscamp der Chicago Blackhawks einen Kaderplatz für die neue Spielzeit erkämpft. Er dürfte in einer der ersten beiden Sturmreihen zum Einsatz kommen und muss die Leistungen aus dem Vorjahr bestätigen, um dauerhaft einen Stammplatz bei den Chicago Blackhawks zu erhalten. Zusammen mit dem erst 18 Jahre alten Supertalent Connor Bedard zählt Reichel zu einem jungen Stamm an Spielern, die Chicago zukünftig wieder konkurrenzfähig machen sollen.

Leon Gawanke und Maksymilian Szuber haben gute Aussichten auf NHL-Debüt

Leon Gawanke wurde vorerst von den San Jose Sharks zu AHL-Team San Jose Barracudas geschickt, um sich dort für den ersten NHL-Einsatz beweisen zu können. Verteidiger Maksymilian Szuber konnte sich nach starken Eindrücken bis vergangenen Sonntag im Trainingscamp der Arizona Coyotes halten und scheint mit seiner Entwicklung die Verantwortlichen nachhaltig beeindruckt zu haben. Er wurde zwar vorerst zu AHL-Farmteam Tucson Roadrunners geschickt, dürfte sich aber große Hoffnungen auf seine ersten Einsätze in der NHL machen. Julian Lutz, der ebenfalls der Organisation der Arizona Coyotes angehört, konnte mit einem Tor in einem Freundschaftsspiel der Coyotes auf sich aufmerksam machen, soll allerdings zunächst in der US-Nachwuchsliga USHL bei den Green Bay Gamblers Spielpraxis sammeln. Norwin Panocha konnte für die Buffalo Sabres eine Vorlage während der Vorbereitung verbuchen, soll sich jedoch erstmal in der kanadischen Juniorenliga QMJHL bei den Chicoutimi Sagueneens weiterentwickeln.