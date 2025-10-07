Spektakulärer Tripleheader zum Auftakt

NHL-Saisonstart: Meister Florida Panthers eröffnet 109. Spielzeit gegen Chicago Blackhawks

07.10.2025, 12:11 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Die NHL begibt sich auf eine neunmonatige Reise, die aufgrund Olympia noch herausfordernder wird, um am Ende den Stanley Cup-Sieger zu krönen.

Anzeige

Die Regular Season umfasst erneut 82 Spiele pro Team (insgesamt 1.312 Begegnungen) und startet am heutigen Dienstag, 7. Oktober mit einem spektakulären Triple-Header.

Der Auftakt wird von Meister Florida Panthers eingeläutet, wenn der Titelverteidiger bei der Heimpartie sein zweites Stanley-Cup-Banner unter das Hallendach hissen und anschließend gegen die Chicago Blackhawks um Nationalspieler Lukas Reichel antritt. Im Anschluss bietet die Begegnung zwischen den Pittsburgh Penguins und den New York Rangers im Madison Square Garden Spannung, da Rangers-Coach Mike Sullivan bei seinem Debüt direkt auf seinen ehemaligen Klub trifft, den er zu zwei Meistertiteln führte. Im Anschluss empfängt die Colorado Avalanche die Los Angeles Kings.

Einen Tag später feiert Marco Sturm sein Debüt als NHL-Trainer, wenn er mit den Boston Bruins bei den Washington Capitals mit dem NHL-Rekordtorschützen Alex Ovechkin gastiert. Ebenfalls am 8. Oktober startet Leon Draisaitl mit den Edmonton Oilers in der Battle of Alberta gegen die Calgary Flames in die Saison.

Am 9. Oktober sind dann auch die weiteren deutschen Akteure im Einsatz - JJ Peterka debütiert mit den Utah Mammoth bei den Colorado Avalanche, Moritz Seider empfängt mit den Detroit Red Wings die Montreal Canadiens, Tim Stützle gastiert mit den Ottawa Senators bei den Tampa Bay Lightning, Nico Sturm gibt sein Comeback für die Minnesota Wild bei den St. Louis Blues und Philipp Grubauer startet mit den Seattle Kraken zu Hause gegen die Anaheim Ducks.

Die neu in die NHL gewechselten Spieler Wojciech Stachowiak (Tampa Bay Lightning), Josh Samanski (Edmonton Oilers), Arno Tiefensee (Dallas Stars) und Nikita Quapp (Carolina Hurricanes) wurden genauso wie Maksymilian Szuber und Julian Lutz (beide Utah Mammoth) in die Farmteams beordert und müssen zunächst in der AHL ihr Können unter Beweis stellen. Stachowiak und Samanski haben nach starken Leistungen in der Vorbereitung die besten Chancen auf ihr NHL-Debüt.

Die Hauptrunde endet am 16. April 2026 und pausiert im Februar für 19 Tage aufgrund der Teilnahme zahlreicher NHL-Stars an den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand–Cortina.

Die Stanley-Cup-Playoffs sollen dann im April 2026 beginnen und mit dem Stanley Cup-Finale im Juni enden.