Lesedauer: ca. 2 Minuten

Der Startschuss zur neuen NHL-Saison ist gefallen. Gleich zwei packende Partien gab es zum Auftakt der Saison.

Tampa Bay Lightning - Pittsburgh Penguins 2:6

Der Abend begann für Titelverteidiger Tampa Bay feierlich mit der obligatorischen Bannerzeremonie. Doch danach wurden die Bolts knallhart in der neuen Saison begrüßt. Nach einem torlosen ersten Spielabschnitt brachten die beiden Neuzugänge Danton Heinen (21.) und Brad Boyle (25.) Pittsburgh mit 2:0 In Front. Für Boyle war es ein besonderer Moment, da er seine erste Partie seit 14 Monaten bestritt. In der vergangenen Saison war der 36-Jährige vertragslos und unterschrieb erst in der vergangenen Woche einen Einjahresvertrag, nachdem er zuvor ein Tryout während des Trainingscamps bei den Penguins absolvierte. Das 3:0 durch Dominik Simon (52.) sollte die Vorentscheidung sein. Zwar brachte Anthony Cirelli (55.) Tampa auch erstmals auf die Anzeigetafel, aber Teddy Blueger stellte nur 30 Sekunden später per Empty Netter den alten Abstand her. Der Titelverteidiger gab dennoch nicht auf und verkürzte nochmals auf 2:4 nach einem Treffer von Alex Killorn. Doch das Risiko den Torhüter erneut zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis zu nehmen zahlte sich nicht aus. Evan Rodrigues und Bryan Rust machten den Deckel für Pittsburgh zum 6:2-Auswärtssieg drauf. Dabei traten die Pens ohne ihre verletzten Stars Sidney Crosby, Evgeni Malkin und Jake Guentzel als Außenseiter gegen Tampa an, machten dies allerdings mit einer geschlossenen Teamleistung wett. „Ich bin auf jeden Fall stolz auf sie", sagte Penguins-Trainer Mike Sullivan. „Ich denke, unsere Jungs haben wirklich hart gekämpft. Sie verdienen viel Anerkennung."

Vegas Golden Knights - Seattle Kraken 4:3

Das allererste Spiel der neuen Franchise Seattle Kraken um Nationaltorhüter Philipp Grubauer ging knapp mit 3:4 gegen die Vegas Golden Knights verloren. Dabei verschlief Seattle den Auftakt in die Partie und sah sich bereits in der siebten Spielminute nach Gegentoren durch Max Pacioretty (4.) und Jonathan Marchessault (7.) mit 0:2 in Rückstand. Nach dem zweiten Tor von Max Pacioretty (27.) sah es bereits nach einem klaren Heimsieg für Vegas aus. Doch dann kamen die Tugenden der Kraken zum Vorschein, mit der die 32. Franchise erfolgreich in der Debütsaison sein will. Mit viel Team- und Kampfgeist verkürzten Ryan Donato und Jared McCann per Doppelschlag innerhalb von 70 Sekunden noch vor der zweiten Pause auf 2:3. Die Aufholjagd perfekt machte Morgan Geekie (48.) mit einem sehenswerten Treffer über die Schulter von Vegas-Goalie Robin Lehner zum 3:3. Doch der aufopferungsvolle Einsatz von Seattle sollte kein Happy End haben. Chandler Stephenson war der Spielverderber und erzielte den 4:3-Siegtreffer. Dabei ergab jedoch erst der Videobeweis, dass der Treffer unbeabsichtigt von Stephensons Schlittschuh den Weg ins Tor fand. Philipp Grubauer machte eine gute Partie und konnte 26 Schüsse entschärfen. Star des Abends war Knights-Stürmer Mark Stone, dem drei Vorlagen gelangen. „Letztes Jahr ging es in den Playoffs nicht gut für uns aus", sagte Stone. „Wir haben diesen Sommer ein bisschen Selbstanalyse gemacht und wollten bereit sein für den Eröffnungstag des Camps, den Eröffnungstag der Saison. Es geht darum, über 82 Spiele konstant zu bleiben."