Nach zwei Niederlagen zum Start holten die Vegas Golden Knights zwei Siege in der Best-of-Seven-Serie und glichen zum 2:2 aus. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kommt es jetzt zu Spiel 5. Wie ihr euch für das Spiel einen exklusiven WM-Quotenboost sichern könnt, erfahrt ihr hier im Artikel.

Nach einem perfekten Auftakt in die Playoffs mit sechs Siegen in Serie haben die Colorado Avalanche zuletzt mit zwei Niederlagen einen Dämpfer bekommen. Die Hoffnungen in Spiel fünf liegen vor allem auf dem Heimvorteil. Bisher gewann in dieser Serie immer das Heimteam. Aber auch das Powerplay und ein starker Philipp Grubauer können zum Trumpf für die Avalanche werden. 40,7 Prozent aller Powerplays in den Playoffs führten bei den Avs zu einem Tor. Bei den Golden Knights liegt die Erfolgsquote bei 15,4%. Philipp Grubauer parierte in den bisherigen Playoffs 92,9% der Schüsse auf sein Tor und präsentierte sich als bärenstarker Rückhalt.

Beim beliebten Wettanbieter bet-at-home könnt Ihr Euch über einen Sieg eures Teams gleich doppelt freuen. Auf einen Sieg der Colorado Avalanche bekommt Ihr eine erhöhte Quote von satten 10.0 – statt regulär nur 2.04. Für einen Sieg der Vegas Golden Knights bekommt Ihr eine erhöhte Quote von 11.0 – statt 3.00.

