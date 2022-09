Lesedauer: ca. 2 Minuten

Während Tim Stützle im ersten Spiel trifft, dürfen John-Jason Peterka und Lukas Reichel auf den Sprung in den Stammkader hoffen. Auch Kai Wissmann, Leon Gawanke und Nico Daws rechnen sich Chancen im Konkurrenzkampf um einen Stammplatz aus.

Die NHL ist am vergangenen Samstag in die Phase der Vorbereitungsspiele gestartet. Das bedeutet vor allem, dass sich zunächst viele junge Talente für einen Kaderplatz empfehlen können, die Teams jedoch die aufgeblähten Kader bis zum Saisonauftakt immer weiter verkleinern.

Am Samstag standen auch direkt einige deutsche Akteure auf dem Eis. Tim Stützle machte den Anfang und erzielte das zwischenzeitliche 1:0, konnte allerdings die 1:4-Niederlage seiner Ottawa Senators im kanadischen Duell gegen die Toronto Maple Leafs nicht verhindern.

Erstmals im Trikot der Boston Bruins präsentierte sich Verteidiger Kai Wissmann, der noch in der abgelaufenen Saison mit den Eisbären Berlin DEL-Champion wurde. Der 25-jährige erhielt 15:32 Minuten Einsatzzeit, konnte dabei zwei Checks verzeichnen, stand aber auch bei einem Gegentor auf dem Eis. Boston verlor den Gastauftritt bei den Philadelphia Flyers mit 1:2. Die beiden Brüder Noah und Jackson Cates sorgten für die Treffer der Flyers, bei denen John Tortorella erstmals als Coach hinter der Bande stand.

Beim 4:5 der Arizona Coyotes gegen die St. Louis Blues durften die beiden deutschen Julian Lutz und Maksymilian Szuber vom EHC Red Bull München erstmals NHL-Luft schnuppern. Beide hatten am Ende einen Plus-Minus-Wert von +1.

John-Jason Peterka siegte mit den Buffalo Sabres am Sonntag bei den Washington Capitals 4:3 nach Overtime. Peterka konnte dabei die Vorlage zum 1:1 durch Dylan Cozens in Überzahl beisteuern. Ansonsten konnte der 20-jährige einen Torschuss und einen Block in 16:31 Minuten Spielzeit verzeichnen. Auf der Gegenseite durfte der ehemalige Berliner Haakon Hänelt (19) in 11:34 Minuten (ein Check) die Verantwortlichen der Capitals von seinem Können überzeugen.

Auch Leon Gawanke gehörte zum Aufgebot der Winnipeg Jets bei deren Gastauftritt gegen die Edmonton Oilers. Obwohl Leon Draisaitl und Connor McDavid noch nicht in der Lineup der Oilers standen, siegten diese mit 4:0. Gawanke erhielt in der Abwehr 16:26 Minuten Einsatzzeit, stand allerdings auch bei zwei Gegentoren auf dem Eis.

Der deutsch-kanadische Torhüter Nico Daws stand die Hälfte der Partie seiner New Jersey Devils gegen die Montreal Canadiens zwischen den Pfosten und parierte alle sechs Schüsse auf seinen Kasten.

Beim 4:0-Erfolg der St. Louis Blues gegen die Dallas Stars stand Goalie Thomas Greiss im ersten Drittel erstmals für seinen neuen Arbeitgeber St. Louis zwischen den Pfosten und hielt seinen Kasten (zehn Paraden) sauber.

In der kommenden Nacht stehen gleich elf Freundschaftsspiele auf dem Spielplan. Da u.a. Detroit (Moritz Seider) , Boston (Kai Wissmann) , Buffalo (JJ Peterka), New Jersey (Nico Daws), Arizona (Julian Lutz und Maksymilian Szuber), Ottawa (Tim Stützle), Winnipeg Leon Gawanke), St. Louis (Thomas Greiss), Chicago (Lukas Reichel) Seattle (Philipp Grubauer) und San Jose (Nico Sturm) im Einsatz sind, kommt sicher der ein oder andere deutsche Spieler zum Einsatz.