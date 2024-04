Lesedauer: ca. 2 Minuten

Den Toronto Maple Leafs droht nach der dritten Niederlage das vorzeitige Playoff-Aus gegen die Boston Bruins. Die Dallas Stars können hingegen nach einem dramatischen Overtime-Erfolg die Serie auf 1:2 gegen Meister Vegas Golden Knights verkürzen.

New York Islanders - Carolina Hurricanes 3:2 n.V.

Playoff-Stand: 1:3

Die New York Islanders feierten den ersten Sieg in der Playoff-Serie gegen die Carolina Hurricanes und verhinderten so das Saisonaus. Doppeltorschütze Matthew Barzal gelang zunächst der 1:1-Ausgleich, nachdem Seth Jarvis die Gäste in Führung schoss. Jean-Gabriel Pageau brachte die Islanders dann in Überzahl zu Beginn des Schlussabschnitts erstmals in Front, bevor die Hurricanes spät (55.) ebenfalls im Powerplay in die Overtime schickten. New York durfte sich bei Torhüter Semyon Varlamov bedanken, der in der ersten Verlängerung 17 Schüsse der dominierenden Canes parierte. In der zweiten Extraschicht war es dann Barzal nach 1:24 Minute, der einen Schuss von Robert Bortuzzo unhaltbar zum Sieg abfälschte.

Toronto Maple Leafs - Boston Bruins 1:3

Playoff-Stand: 1:3

Die Boston Bruins haben auch das zweite Spiel bei den Toronto Maple Leafs gewonnen und stehen mit einer Serienführung von 3:1 noch ein Erfolg vom Einzug in die zweite Playoff-Runde entfernt. Brad Marchand war mit einem Tor und einer Vorlage der Matchwinner für Boston. Es war das 56. Playoff-Tor des 35-jährigen Teamkapitäns, womit er Cam Neely als besten Torschütze der Franchise-Geschichte ablöste. Während Bruins-Schlussmann Jeremy Swayman mit 24 Paraden überzeugte, war der Arbeitstag von Leafs-Goalie Ilya Samsonov nach drei Gegentoren bei 17 Schüssen beendet. Bis auf den 1:3-Anschlusstreffer von Mitchell Marner war es einfach zu wenig vom Starensemble Torontos, das bislang nur sieben Treffer in vier Partien erzielen konnte.

Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 6:3

Playoff-Stand: 1:3

Die Tampa Bay Lightning feierten beim 6:3 in der heimischen Amalie Arena in Spiel 4 den ersten Sieg gegen die Florida Panthers. Die Gastgeber erwischten einen Start nach Maß und führten nach dem ersten Durchgang mit 3:0, doch Florida biss sich in die Partie zurück und verkürzte den Rückstand nach 40 Minuten auf 3:4. Hier behielt Tampa Bay einen kühlen Kopf und entschieden das Spiel mit zwei weiteren Treffern zum 6:3. Brandon Hagel (zwei Tore, eine Vorlage) und Steven Stamkos (zwei Tore) waren die Sieggaranten.

Vegas Golden Knights - Dallas Stars 2:3 n.V.

Playoff-Stand: 2:1

Die Dallas Stars legten als Erstplatzierter der Western Conference mit zwei Niederlagen gegen Meister Vegas Golden Knights einen klassischen Fehlstart in die Playoffs hin. Doch mit einem knappen 3:2-Erfolg nach Verlängerung bei den heimstarken Golden Knights verkürzten die Texaner die Serie auf 1:2. Die beiden Youngster Wyatt Johnson (20) und Miro Heiskanen (24) brachten Dallas mit 2:0 in Führung, bevor zunächst Brayden McNabb verkürzte und Jack Eichelnur 3:10 Minuten später per Shorthander auf 2:2 stellten. Da keinen Team in der regulären Spielzeit ein weitere Treffer gelang, musste die Partie in die Overtime. Johnston war es dann, der mit einer tollen Einzelaktion fast von der Grundlinie aus, aus unmöglichen Winkel über die Schulter von Vegas-Goaile Logan Thompson (43 Paraden) zum vielumjubelten Siegtreffer verwandelte.

