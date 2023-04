Lesedauer: ca. 1 Minute

Neben den Seattle Kraken starten auch die New York Rangers, Tampa Bay Lightning und Winnipeg Jets allesamt mit Auswärtserfolgen in der ersten Playoff-Runde und sichern sich so den Heimvorteil.

Die Seattle Kraken gestalteten ihr allererstes Playoff-Spiel der Vereinsgeschichte direkt erfolgreich und gewannen bei Titelverteidiger Colorado Avalanche mit 3:1. Der deutsche Nationaltorhüter Philipp Grubauer überzeugte gegen seinen ehemaligen Verein mit 34 Paraden und einer Fangquote von 97,1 Prozent. Alleine im Schlussabschnitt parierte der 31-jährige Rosenheimer 14 Schüsse und hielt so den ersten Playoff-Sieg der jüngsten NHL-Franchise fest.

Die New York Rangers sind erfolgreich in die mit Spannung erwartete Playoff-Serie bei den rivalisierenden New Jersey Devils gestartet. Beim 5:1-Erfolg waren vor allem die Special-Teams ausschlaggebend. Während die Rangers zwei von drei Überzahlspiele in Person von Chris Kreider erfolgreich gestalteten, blieb New Jersey bei vier Versuchen erfolglos. Kreider stellte mit nun 36 Playofftreffern und 14 Playoff-Powerplaytoren neue Franchise-Bestmarken auf. Mann der Partie war allerdings Verteidiger Adam Fox, der vier Vorlagen beisteuerte. Den einzigen Treffer der Devils markierte Jack Hughes per Penalty.

Die Tampa Bay Lightning schockten die Toronto Maple Leafs mit einem 7:3-Auftaktsieg. Die beiden Bolts-Stürmer Corey Perry und Nikita Kucherov (je ein Tor, zwei Vorlagen) gehörten mit jeweils drei Torbeteiligungen zu den auffälligsten Akteuren auf dem Eis.

Mit 5:1 erwischten die Winnipeg Jets einen perfekten Start in die Endrunde bei den favorisierten Vegas Golden Knights. Adam Lowry besiegelte mit zwei späten Toren die 1:0-Serienführung für den achtplatzierten Außenseiter der Western Conference. Blake Wheeler war mit einem Tor und zwei Vorlagen punktbester Spieler der Partie.

Die Ergebnisse von Dienstag, 18.04.23 in der Übersicht:

New Jersey Devils - New York Rangers 1:5

Playoff-Stand: 0:1

Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning 3:7

Playoff-Stand: 0:1

Vegas Golden Knights - Winnipeg Jets 1:5

Playoff-Stand: 0:1

Colorado Avalanche - Seattle Kraken 1:3

Playoff-Stand: 0:1