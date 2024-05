Lesedauer: ca. 1 Minute

Ohne NHL-Torjäger Auston Matthews, haben die Toronto Maple Leafs in der Serie gegen die Boston Bruins dank zweier Youngster das vorzeitige Saisonende vorerst abgewendet.

Boston Bruins - Toronto Maple Leafs 1:2 n.V.

Playoff-Stand: 3:2

Die Nachricht vor der Partie, dass NHL-Torjäger Auston Matthews krankheitsbedingt nicht in Spiel 5 für die Toronto Maple Leafs mitwirken könnte, sorgte für einen Dämpfer bei den Kanadiern, den 1:3-Rückstand in der Serie gegen die Boston Bruins verkürzen zu können. Doch zwei Youngster sollten in die Bresche springen und die Saison der ambitionierten Ahornblätter mit einem 2:1-Erfolg in der Overtime zumindest um eine weitere Partie verlängern. Zum einen war da der 25-jährige Leafs-Goalie Joseph Woll, der mit 27 Paraden in seiner erst dritten Playoff-Partie die so dringend benötigte Stabilität im Tor ausstrahlte. Zum anderen war da der erst 21-jährige Matthew Knies, der nach nur 2:26 Minuten in der Verlängerung einen Pass von Torontos Kapitän John Tavares zum Siegtor verwandelte.

Carolina Hurricanes - New York Islanders 6:3

Playoff-Stand: 4:1

Die Carolina Hurricanes haben nach dem 6:3-Sieg in Spiel 5 den zum Weiterkommen benötigen vierten Erfolg in der Serie gegen die New York Islanders gelandet. Matchwinner war Jack Drury, Sohn von Ted Drury, der zwischen 2002 und 2007 in der DEL für die Hamburg Freezers, Kassel Huskies und Krefeld Pinguine auf dem Eis stand. Der 24-jährige US-Boy erzielte den 4:3-Siegtreffer im Schlussabschnitt, nachdem New York zuvor einen 1:3-Rückstand ausgleichen konnte. Carolina trifft nun in der zweiten Runde auf die New York Rangers.

Winnipeg Jets - Colorado Avalanche 3:6

Playoff-Stand: 1:4

Die beste Offensive der Hauptrunde hat in eindrucksvoller Manier die beste Defensive besiegt. In Spiel 5 gewann die Colorado Avalanche 6:3 gegen die Winnipeg Jets und entschied damit die Erstundenserie mit 4:1 für sich. Sieggarant war der Finne Mikko Rantanen, der beim Stande von 3:3 mit seinen beiden Treffern die Partie vorentscheidend auf 5:3 stellte. Ingesamt 28 Tore in fünf Partien gegen die beste Abwehr der Liga um Vezina-Trophy-Finalist (Torhüter der Saison) Connor Hellebuyck sind ein Statement.

Vancouver Canucks - Nashville Predators 1:2

Playoff-Stand: 3:2

Die Nashville Predators haben dem Druck Stand gehalten und die Serie gegen die Vancouver Canucks mit einem knappen 2:1-Erfolg auf 2:3 verkürzt. Nach zwei torlosen Dritteln gelang Vancouver durch Nikita Zadorov die Führung. Der Schweizer Roman Josi und Alexandre Carrier drehten die Partie zugunsten der Predators, die in Spiel 6 Heimrecht genießen.

